台北國際龍舟錦標賽3日在台北大佳河濱公園登場，參賽隊伍鳴槍後奮力划槳爭取勝利。（黃子明攝）

台北龍舟賽參賽隊伍抵達終點奪標拋旗。（黃子明攝）

台北龍舟賽參賽隊伍奮力划槳前進。（黃子明攝）

美國在臺協會（前）組隊參加今年台北龍舟賽。（黃子明攝）

台北龍舟賽參賽隊伍奮力划槳前進。（黃子明攝）

參賽隊伍從出發的浮動碼頭就被分配在不同水道，為確保各龍舟能站在同一起跑點，以及位居水道中心以免碰撞，碼頭必須有專人持長竹竿固定龍舟位置。（黃子明攝）

視障人士與陪跑員組成「睜一隻眼閉一隻眼」隊，克服身體限制完成台北市龍舟比賽。（黃子明攝）

參加台北龍舟賽隊伍成員在比賽現場為隊員慶生。（黃子明攝）

2022台北國際龍舟錦標賽3日在台北大佳河濱公園揭幕，參賽隊伍賽前呼口號互相打氣。（黃子明攝）

因為選手練習操作不當而損毀龍舟，開賽前一天，負責現場的體育局陳姓組長還要頂著烈日，跟著劉清正緊急修復兩艘斷頭斷尾的龍舟。（黃子明攝）

龍舟比賽場地在流動的基隆河，經驗豐富的老師傅劉清正賽前固定水道線，並試驗奪標旗浮動基座的電子感應是否正常。（黃子明攝）

龍舟比賽隊伍報到後至登船競賽，期間要經兩次身分查核，目的就為確保競賽公平。（黃子明攝）

台北市工務局公園處人員賽前布置龍舟園藝造景，為龍舟比賽增添熱鬧氣氛。（黃子明攝）

台北市體育局工作人員在龍舟比賽現場整理龍舟，以利參賽隊伍使用。（黃子明攝）

2022台北國際龍舟錦標賽3日在台北大佳河濱公園揭幕，雖然疫情嚴峻，但仍吸引192支隊伍、4400餘位選手及253位外籍選手參賽，基隆河畔擠滿選手與加油民眾，絕大多數人都依規定戴上口罩做好自我防疫，主辦單位現場提供酒精供民眾使用，也派出多人對用過船槳立即清消。 除了疫情威脅，舉辦如此大規模賽事活動，背後有非常多的細節與困難必須克服，不僅選手要投入很長的時間訓練，幕後更有許多工作人員日以繼夜分工執行，才能讓比賽順利進行。

比賽的龍舟因為每年使用一次，保養維修是件大工程，在水門外的高速公路橋下，台北市體育局有專責人員每年必須盤點龍舟情況，如需維修，就要請出北台灣唯一龍舟老師傅劉清正提早進場整修，才能在開放練習開始有龍舟可用，即便如此，因為選手練習操作不當而損毀，也可能影響正式比賽的龍舟調度，在開賽前一天，負責現場的體育局陳姓組長還要頂著烈日，跟著劉清正緊急修復兩艘斷頭斷尾的龍舟，才不至於讓今日登場的賽事所需數量捉襟見肘。 龍舟比賽可能因參賽隊伍實力接近，以些微差距分出勝負，比賽場地在流動的基隆河，如何固定水道線、終點線是一門大學問，還要能確保奪標旗浮動基座的電子感應不能出問題，這些關乎公平的設施，沒有經驗豐富的老師傅是難以完成，也容易引發比賽糾紛。

參賽隊伍從出發的浮動碼頭就被分配在不同水道，為確保各龍舟能站在同一起跑點，以及位居水道中心以免碰撞，碼頭必須有專人持長竹竿固定龍舟位置，這一個小動作在流動的河水中，卻是十分關鍵。另外選手選用的木槳也都要經詳細檢查，避免因使用過程碰撞產生裂痕危及選手安全，也影響參賽隊伍成績。 選手是比賽核心，從報名資格審查，到現場報到身分查驗都必須滴水不漏，在人多的比賽會場，隊伍報到後至登船競賽，期間要經兩次身分查核，目的就為確保競賽公平。

已經舉辦48年的台北龍舟賽，每年總有一些很特別的選手，今年參賽選手中有曾任台北101董事長、人稱基金教母的宋文琪，也有高齡71歲的劉素貞阿嬤，視障人士與陪跑員組成「睜一隻眼閉一隻眼」隊，克服身體限制完賽，美國在臺協會與台日交流協會也都組隊參賽，主辦單位介紹時提及台美關係，為賽事增添些許政治氣氛。