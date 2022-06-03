警方對女騎士進行酒測，發現她的酒測值超標，所以乘客一併遭開罰。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市警中山分局長春路派出所員警，日前凌晨2時許巡邏行經松江路164巷口時，見一輛雙載機車後座女乘客未戴安全帽遂上前盤查，員警一靠近，就發現23歲潘姓女騎士渾身散發酒味，經檢測後酒測值高達0.94，立即依公共危險罪逮捕送辦，同車的23歲簡姓女子因沒有勸阻酒駕，一併遭警方製單開罰。兩女坦承，是因為與友人在KTV喝酒唱歌，才導致酒測值超標。

中山分局表示，本年度迄今已取締酒後駕車256件，依據《道路交通管理處罰條例》第35條規定，如用路人酒後駕車，最高可處12萬元罰鍰，並當場移置保管車輛、吊扣駕照及牌照；如肇事或酒測值達0.25以上，更可能涉及刑法第185-3條規定，面臨3年以下有期徒刑並得併科30萬元以下罰金，另外，同車年滿18歲以上乘客將一併處罰6000至1萬5000元罰鍰。

中山分局呼籲，酒後駕車往往造成無法挽回的悲劇，端午連假期間，警方將利用各式勤務時機，加強取締酒駕，提醒聚餐飲酒後，請善加利用計程車、酒後代駕及大眾運輸措施，切勿駕駛車輛並應注意宿醉上路問題，另外同車乘客、家人更應監督駕駛，勿縱容其酒駕，否則將被連坐開罰。