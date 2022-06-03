新黨台北市議員侯漢廷日前確診康復，他今日在臉書證實自己重複確診，成為台灣唯一重複確診的政治人物，對此，前國民黨副秘書長羅智強更在臉書上替侯漢廷集氣，更認為「這波疫情棘手」，表示不是染疫之後就不會再染疫，也呼籲各位民眾真的要小心，引發討論。

羅智強今（3）日在臉書上PO出一篇文章表示，自己非常擔心「侯漢廷確診兩次」的狀況，因此向對方問候，而侯漢廷也無奈的自虧自己變成「重陽真人」，羅智強見狀也表示「這也反映出這波疫情的棘手，並不是染疫之後就不會再染疫，大家真的要小心」，他也努力的幫侯漢廷集氣，希望他能早日康復，可以早日恢復照片中的爽朗笑容，迎接挑戰。

此篇文章一發出，立刻引起大量網友留言共鳴，紛紛表示「漢廷議員加油！！祝福早日康復！」、「戰力就是強，支持戰將侯漢廷議員」、「勇敢的漢廷！讓大家知道不是得到就免疫！千萬不能掉以輕心！」、「我也擔心自己再中一次，所以最近勤洗手、不去人多的地方、多補充水份和維生素⋯漢廷加油！」、「侯議員多保重」。