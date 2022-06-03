昔無線台當家花旦吳美珩，2007年公開已婚消息並生下一女後，就息影專心相夫教子，沒有社交平台的她，近況除了被媒體捕捉到，就剩在女星鄭裕玲（DoDo）的社群能見到她，上個月滿50歲的她近照曝光，保養得宜讓網友驚豔不已。

上個月5日滿50歲的吳美珩，近日和一票好友鄭裕玲、顧紀筠、劉曉彤及丘凱敏聚會順便慶生，鄭裕玲也曬出合照，寫下：「好久不見，別來無恙，歲月靜好」，由於除了鄭裕玲之外，其他四人都淡出娛樂圈，加上注重養生的鄭裕玲向來早睡，因此她們齊聚在一起讓網友都超級驚豔。

吳美珩和鄭裕玲、顧紀筠、劉曉彤及丘凱敏聚會。(圖／取自鄭裕玲IG)

尤其50歲的吳美珩，依舊保養得宜，皮膚看起來沒什麼瑕疵，狀態超好完全不像年已半百，讓網友都紛紛留言稱讚「吳美珩依舊好有氣質」、「吳美珩好靚」、「個個都歲月不留痕」、「全部美魔女」。

國際華裔小姐亞軍出身的吳美珩，因亮眼外型和古典氣質，被封為「吳美人」，代表作有《妙手仁心III》、《楊貴妃》、《楚漢驕雄》、九五至尊》、《女人唔易做》等，是當時無線台當家花旦。

吳美珩2011年密嫁百億富商王華麟。(圖／翻攝自東網)

2001年吳美珩和交往多年的百億富商王華麟結婚，在台灣席開60桌，為了不影響事業，夫妻倆選擇不公開婚訊，直到2007年發現懷孕了，才對外宣布已婚消息，同年生下一女，拍完劇集《太極》就息影，2011年她再誕下一名兒子，湊成一個好字。

吳美珩曾因拍攝《楊貴妃》被封史上最美梅妃，還有在《楚漢驕雄》飾演外表柔弱內心堅強的虞姬，讓她古裝扮相令人印象深刻，而息影多年的她，近日被網友選為香港電視劇古裝美人20大之一，可見她雖然淡出幕前許久，網友仍忘不了她的倩影。