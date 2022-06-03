不少確診者康復後，卻遭其他人冷眼看待，一名女網友分享，友人的孩子因為確診，而被鄰居嘲笑「以後長大一定會變笨」，讓她相當傻眼，然而孩子康復後回學校上課，同學們反而給了他大大的擁抱，讓女網友不禁感嘆，「同理心真的很重要」。

「確診並不可怕，可怕的是人心」，一名女網友1日在臉書社團「爆怨公社」發文指出，最近朋友向她吐苦水，提到自己的孩子因為確診而被鄰居嘲笑，對方甚至口無遮攔的說，「以後長大一定會變笨」，讓她相當傻眼。

她無奈表示，不只朋友的孩子，身邊也有不少人明明確診康復了，周圍的人卻仍投以異樣眼光，「根本像看到鬼一樣」。她坦言，可以理解大家擔心被傳染，但也應該要多一點同理心，幸好朋友的孩子康復後回學校上課並沒有被歧視，同學們還給了他大大的擁抱，讓她不禁感嘆，「同理心真的很重要」。

貼文一出，不少網友對鄰居的言行舉止感到憤怒，紛紛表示，「說這種話的鄰居真的很缺德」、「怎麼會有人用言語攻擊小孩，真的很糟糕」、「人心最可怕，等他們確診被排擠才能感受到差異」、「台灣現在越來越多人真的缺乏同理心」、「人心比病毒更可怕」。