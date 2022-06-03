史上最慘放鴿子！一名女網友表示，自己正在念大學，這學期根系上教授發生衝突，相當不愉快，人在美國的男友得知後，霸氣對她說「來美國找我同居」，讓她立即辦了休學，未料就在出發前一個月，男友竟來電說「先不要好了」，讓她崩潰，心寒不已。

女網友在《Dcard》PO文「為了男友休學結果落得如此下場」，她說與男友遠距離戀愛三年，對方正在美國的大學念書，自己這學期和系上教授發生嚴重衝突，因此動了休學念頭，男友得知後霸氣力挺，要原PO辦了休學後出國找他，兩人一起同居生活。

不少人覺得男友行徑雖惡劣，但原PO將前途全部賭在一個遠距戀愛的人身上，相當不智。(圖／Dcard)

原PO表示，自己本就有海外夢，加上跟男友已經交往三年，對彼此都相當信任，因此申請了一年的休學，也把家教辭了，辦理簽證，連機票都買好，花了一大筆錢和心力，但想到接下來的生活就覺得值得。

沒想到就在出發前一個月，男友突然打電話說「先不要好了」，表示父母不知情，怕被否決，要原PO繼續留在台灣，他會賠償相關費用。

原PO感嘆相當心寒，為了這個海外夢，學業、工作沒了，還鬧家庭革命，結果因為男友的出爾反爾、臨陣脫逃，全部化為泡影，大罵既然做不到，當初就不要輕易給承諾，現在落到這下場，自己實在不知道要怎麼面對親友。

網友看到後也傻眼，紛紛留言：「遠距戀愛的承諾也敢信...」、「這是整人企劃吧」、「自己做的決定要怨誰」、「只能說妳太單純」、「男的很惡劣，但妳有點蠢」、「484被他太太發現了」、「有人問分了沒結果沒回，看來又回頭寶貝來寶貝去了」、「妳的問題比較大，哪有人敢把自己的未來全部壓在一個遠距離的男友上」、「既然有海外夢，那就半工半讀，自己想辦法出國留學啊」、「太容易被騙了吧，下次換個美國軍人跟妳說需要錢，是不是就真的匯給他了」。