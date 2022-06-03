黃妃在華視、公視台語台《上奅台灣歌2.0經典傳奇》中回憶到當年演唱〈追追追〉的過程，她和恩師陳明章第一次見面就被帶去唱卡拉OK，黃妃說：「到最後我才知道，他不相信我就是唱〈非常女〉的人。」而陳明章在見證了黃妃的實力後，特別將〈追追追〉這首歌交由她來詮釋。

黃妃在17歲的時候是一名幫顧客洗頭髮的洗頭小妹，因為姊夫覺得她唱歌很好聽，就幫她報名歌唱比賽，她為了拿回1千塊的報名費就參加了比賽，當時選唱蔡秋鳳的〈金包銀〉，模仿得維妙維肖，拿到第一名獲得大獎電視機一台。

黃妃向三位主持人透露自己曾一度想放棄當歌手，她自認不太會講話，又不太懂得去表達自己，有時候想到要上電視，都會覺得很驚恐，在恩師陳明章的鼓勵之下才漸漸克服。

黃妃還透露當年曾向恩師陳明章反應〈追追追〉這首歌這麼難唱，一度質疑：「應該是給男生唱的歌，怎麼會讓我來唱呢？」但她相當感謝恩師給了她機會，才成就了這首代表作。然而，即便唱了這麼多遍〈追追追〉，黃妃仍表示每次唱都會讓她很緊張，深怕會唱不好。

陳曼青也在節目中分享成為街頭打鼓藝人的過程，當年她放棄去念大學，在爸爸的建議下，以自己擅長的爵士鼓等樂器，考上了街頭藝人證照，後來吸引了眾多粉絲喜愛，還參加了歌唱比賽進而出道。被主持人浩子問及曾遇過最奇怪的粉絲時，陳曼青說：「有過粉絲在我身旁跳舞，他沒有穿衣服！」讓眾人驚呼，主持人曹雅雯也開玩笑說：「這是一段表演嗎？」

蕭煌奇、浩子、曹雅雯攜手主持的《上奅台灣歌2.0經典傳奇》每周六晚8點在公視台語台，每周日晚8點在華視主頻首播。