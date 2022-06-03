美國5月非農就業人口增39萬人，優於市場預期，10年期美債殖利率來到2.966%。美股周五（3日）早盤3大指數開低，道瓊工業指數跌逾200點，那斯達克指數跌近1.5%，台積電ADR跌超過2%。

截至台北時間21點32分，道瓊工業指數下跌205.61點（或0.62%），暫報33042.67點；那斯達克指數下跌182.12點（或1.48%），暫報12134.78點；標普500指數下跌39.38點（或0.94%），暫報4137.44點；費城半導體指數下跌67.28點（或2.13%），暫報3090.7點。

5大科技巨頭齊挫，蘋果跌逾2%，谷歌、臉書、亞馬遜和網飛均有超過1%的跌幅。半導體類股普遍下跌，超微、輝達、艾司摩爾跌超過2%，英特爾跌近1.5%，台積電ADR、聯電ADR跌超過2%。

美國公布5月非農就業數據，增加39萬人，高於市場預期的32.5萬人，但低於前值修正後的43.6萬人；失業率報3.6%，高於預期的3.5%。

特斯拉創辦人馬斯克傳出有意裁撤公司10%的員工，且暫停招聘新進員工，特斯拉早盤股價下跌33.48美元，跌幅超過4%，暫報741.52美元。