澤倫斯基在政治諷刺喜劇影集《人民公僕》中的劇照。(翻攝自YouTube)

總統蔡英文2日赴海軍陸戰隊66旅視導，現場扛起5公斤的國產紅隼反裝甲火箭，直呼不會很重。軍事專家質疑，蔡英文手持武器不正確，卻沒有任何人提醒。資深媒體人黃揚明認為，蔡英文幕僚的靈感應該是來自烏克蘭總統澤倫斯基的劇照；前民進黨立委郭正亮則表示，紅隼只能射400公尺，標槍飛彈則可射4.5公里。

黃揚明3日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，紅隼沒有裝彈，只有3公斤左右，裝彈有5.1公斤，標槍飛彈才有21公斤，蔡英文一直以為這是標槍飛彈，並酸說這跟她的貓一樣重。而且全球就只有兩位總統留下拿兵器的照片，其中一位是澤倫斯基，但那是他還沒當上總統之前的劇照，蔡英文的幕僚靈感應該是來自於澤倫斯基這張照片。

黃揚明接著指出，槍口不要朝人，這在軍中是一個很大的禁忌，但很明顯的蔡英文並不懂。他更舉例認為，紅隼只有我們的國軍在使用，用反裝甲飛彈的概念，這叫做國產高端，標槍飛彈就是莫德納，這齣戲很明顯是大內宣。

郭正亮則指出，紅隼只能射400公尺，標槍飛彈則可射4.5公里。當時蔡英文視察的場合也不是紅隼使用的場合，是在室內，而且軍方拿給蔡英文的紅隼恐是第一型，在2013年就有了，而這跟俄烏戰爭中所使用的標槍反坦克飛彈，差太遠了，紅隼一支台幣7萬元，標槍反坦克飛彈現在市價則超過10萬美元。