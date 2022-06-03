比特幣億萬富豪溫克沃斯兄弟（Cameron and Tyler Winklevoss）宣告「加密冬天」降臨，兄弟倆創辦的加密貨幣交易所雙子星（Gemini）不僅破天荒裁員還挨告，被美國商品期貨交易委員會（CFTC）以誤導監管機關為由提起訴訟。

雙子星推出全球第一個受監管的美元加密穩定幣，2日卻宣布要進行有史以來首次裁員，裁減10％人力。根據數據分析服務供應商PitchBook，雙子星約有1,033員工，代表100人會丟飯碗。

這對曾與臉書創辦人祖克伯對簿公堂的雙胞胎兄弟，周四在發給員工的備忘錄中指出，數位貨幣產業處於「萎縮階段」，進入所謂的「加密冬天」，「當前的總體經濟與地緣政治風暴，恐讓現在的劣勢進一步惡化。」

備忘錄還提到，「我們並不孤單」。雙子星的同業Coinbase，因用戶大量流失業績黯淡，第一季營收年減27％。

與美元掛鉤的第三大穩定幣terraUSD崩潰，把加密貨幣市場攪得天翻地覆，市值蒸發5,000億美元。近來加密市場的騷動，是否會引發下一個「加密冬天」還不明朗，但加密貨幣交易所的交易量下跌，是迎來「加密冬天」的徵兆之一。

上一次的「加密冬天」出現在2018年到2020年秋季，當時除加密貨幣價格暴跌，相關行業的裁員聲頻傳。

雙子星屋漏偏逢連夜雨，不僅被迫裁員還可能吃上官司。CFTC周四對雙子星提告，理由是2017年這家加密貨幣交易所為取得比特幣期貨的發行許可，涉嫌誤導監管機關。

加密貨幣市場發展過程缺乏監管常被詬病，CFTC控告雙子星顯示出，聯邦主管機關介入虛擬貨幣市場的程度愈來愈深。