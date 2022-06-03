馬來西亞為了維持本國雞肉供應和價格穩定，6月1日起禁止活雞出口至新加坡，星國國民美食海南雞飯的重要食材供應中斷，意味著消費者將面臨大漲價，或是根本吃不到。

數十年來，新加坡逾三分之一的家禽肉來自鄰國馬來西亞，每個月從馬國進口360萬隻全雞，其中大多為活雞。

然而由於馬來西亞雞肉價格大漲，總理依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）日前宣布，6月1日起停止出口活雞至新加坡，直到本國供應和價格回復穩定為止。

馬來西亞雞肉出口禁令對新加坡造成重創，因為新加坡的國民美食是海南雞飯，而且美食愛好者認為，用冷凍雞肉取代新鮮雞肉根本不可行。

雖然新加坡政府亟力向人民保證，日後雞肉供應仍會充足無虞，但交易商表示，價格將大幅上漲。目前一隻全雞的價格為3美元，隨著庫存減少，預期價格可能很快就上升至每隻4至5美元。

「海南雞飯危機」是全球糧食短缺的最新跡象，俄羅斯入侵烏克蘭、疫情引發供應鏈瓶頸，還有極端氣候，皆是現行糧食不安全的肇因。

美國、亞洲與非洲發生馬鈴薯短缺，造成速食店暫時停售薯條。馬來西亞近幾個月雞肉大漲的原因，是俄烏戰爭造成飼料成本攀升，供應不足促使零售商限量銷售。

新加坡人氣名店「天天海南雞飯」的老闆表示，將會持續販售海南雞飯，但若是無法取得新鮮肉品，未來可能停止供應其他雞肉類產品。

面對馬國雞肉供應中斷，短期解決辦法是從泰國和巴西進口更多冷凍雞肉，但海南雞飯業者完全不考慮這個選項。一名商家表示，用冷凍雞肉做的海南雞飯不會好吃，那不如直接去馬來西亞吃海南雞飯。

部分消費者趕在禁令生效前搶購新鮮雞肉，還有民眾在商家漲價前大啖海南雞飯，許多攤位出現排隊人潮。