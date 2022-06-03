中國外交部網站消息，中國國務委員兼外長王毅當地時間3日在莫爾斯比港與巴布亞紐幾內亞外長埃奧共同會見記者。有問及中國與索羅門群島簽署《雙邊安全架構協議》及中方此訪是否計畫同島國簽署「地區安全協定」，王毅表示，索羅門群島是獨立主權國家，有權根據自身需要同別國簽署雙邊協定，這完全符合國際法，符合國與國交往慣例。外傳中國將與南太島國簽署「地區安全協定」，則是個假消息。

王毅指出，如果在21世紀的今天，還想干涉索羅門的內政、對索羅門發號施令，就是對主權國家的不尊重。《中索雙邊安全架構協議》是應索方要求，按索方需要，經過平等協商達成的，目的是為了協助索羅門維護社會穩定。中國從不做強加於人的事，那不是我們的行事風格。但只要我們的朋友和夥伴有需要，中方都會及時伸出援手。

王毅說，個別媒體渲染中國要與島國地區簽署「地區安全協定」，這是個假消息。中國到南太地區來，做的是修路架橋，為的是改善民生，不是來駐紮軍隊、建立軍事基地的。中國願與島國匯聚更多地區合作共識，而不是簽署地區安全協定。