1名網友稱他的妻子日前去做某民俗療法，對方師傅稱妻子的尾椎變形，需要「手指插進屁眼裡」掰正脊椎，該網友事後問說是正常療法嗎？不少網友紛紛回應確實有該療法，但多數人會因怕痛拒絕，或要求親人在旁確認無虞，也有人真的接受過此療程，留言稱確實有助於脊椎矯正。

該網友在臉書「爆系知識家」發文表示，他的妻子日前因腰痛到某民俗療法中心看診，對方稱妻子的尾椎骨因摔過造成變形，診療過程起初很正常，該名師傅之後又說要「手指插進屁眼裡」才能「掰正」尾椎，最後還脫口對妻子說「用好妳會吹口哨」，讓原PO感覺不是滋味，發文問這是正常的嗎？

網友稱妻子做某民俗療法，師傅稱妻子的尾椎變形，需「手指插進屁眼裡」掰正脊椎，該網友事後問正常嗎？不少網友紛紛回應確實有該療法。（翻攝自臉書「爆系知識家」）

該網友的妻子也認為有被騷擾的感覺，當下把費用丟了就離開診間，但她已被手指插入屁眼，該網友發文問說「請問有無民俗或國術館師父或有相關經驗的人，喬尾椎真的要插進屁眼嗎？」

有其他網友回應確實是有這治療法，但因為會涉及法規問題，通常會建議讓親人在場確認過程無其他問題，許多人都稱有此治療法，但患者通常都會怕痛、拒絕，也有曾接受過該療法的網友稱「師傅是女生，有戴手套，伸入肛門幫我喬尾椎，外面再使用類似木棰敲（喬），動作快速熟練，確實施作之後就好蠻多的」、「我的中醫師也是這樣講，從肛門進去調整，但療程也是需要蠻多次的」。