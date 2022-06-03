小薰拍攝《暗夜計程車》時差點從1000多公尺的山上摔落。（粘耿豪攝）

「2022金穗影展」3日熱鬧開幕，喜翔、小薰（黃瀞怡）為主演《暗夜計程車》出席，喜翔這次再度飾演計程車司機，笑曝自己跟根本已和計程車結仇，每次拍攝右腳都會受傷，他也驚曝某天他們結束在屏東霧台神山部落的拍攝，搭著工作人員開的車收工下山時，恰巧遇到颱風來襲，他和小薰差點喪命的驚險過程。

喜翔憶起當天仍餘悸猶存，他說「風雨交加，然後又沒有路燈，一片黑暗，工作人員倒車時撞到懸崖邊的欄杆，車尾整個扁掉，我跟小薰差一點就從1000多公尺的山掉下去，又被小薰的尖叫聲嚇一跳」，小薰也直言「再差一點就看不到我們了」，幸好最後無傷亡，但2人即使瀕臨死亡邊緣，隔天仍敬業繼續拍攝。

另一部短片《台北過手無暝無日》主演王渝萱、李雪、潘綱大今也盛裝現身，片中王渝萱跟李雪飾演情侶，找上潘綱大幫王渝萱破處，3人皆有破尺度戲碼，被問到尺度極限，王渝萱認為身體只是一個「表演的工具」，若劇本跟角色非常好，全裸露三點她也沒問題，潘綱大也說自己在演戲時，對身體其實滿沒界線，導演王逸鈴便表示之後發展成長片《一路狂奔》時可以安排看看。

王渝萱（左起）、潘綱大、李雪在《台北過手無暝無日》中破尺度情慾戲。（粘耿豪攝）

而潘綱大今年1月初服兵役期間，傳出和結婚2年半的導演老婆蔡雲芹失和，蔡雲芹1日傳出上月輕生身亡，本週進行火化，潘綱大今透露當初收到通知立刻去協助女方家屬處理，「真的很難過，但沒有時間想太多，因為必須很理性地去處理這件事情」，並強調前妻並非公眾人物，希望外界不要多去打擾和影響。

姚以緹今也為主演《小天使》到場，她笑曝身邊看過的人都虧她這次飾演的角色「怎麼這麼Bitch（婊子）」，讓她無奈表示真的是第一次演這麼機車的女人，「但其實也很看每個人的價值觀，我當初是沒有刻意往那個方向去演」，還不忘強調跟本人沒有相似之處，導演查迪奇則說讀本後也覺得有一點太婊，「有商量說要小心，要她收回來一點，不要過度Bitch」。

姚以緹笑曝這次在《小天使》中的角色很婊。（粘耿豪攝）

而她在片中玩交友軟體時不慎遇到姚淳耀飾演的殺人魔，姚以緹表示，現實生活中，會好奇但從沒玩過，「因為我連照片要選什麼都很猶豫」，但她透露自己常收到網友私訊，近期印象最深刻的就是她在《夜叉：浴血諜戰》中飾演幫派老大，有位網友看完後便傳訊息跟她說「小姊姊你殺了我吧」，讓她哭笑不得。

林暉閔在畢業製作《龔囝》中不當演員反而擔任錄音，他透露本來是想當攝影，「其實就是換一種說故事的方式，也是另一種學習，滿好玩的」，他也說因為演員都是一直被保護著，大學4年接觸幕後，才深刻體會到了工作人員的辛苦，他也因為擔任導演兼男主角的劉澄雍，在某場戲不慎扭到腳，韌帶斷掉，要事後才能補拍，讓他忍不住指責對方都不好好保護自己。