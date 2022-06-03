美國聯邦眾議院共和黨人反對民主黨推動購買槍枝新限制，一名共和黨議員在視訊聽證會上還接連掏出幾把手槍，抱怨這些槍械可能被查禁。

美國最近接連發生大規模槍擊事件，就在德州小鎮尤瓦爾迪（Uvalde）準備為5月25日當地小學槍擊案中喪生的19名兒童和兩名教師舉行葬禮時，眾議院司法委員會移用陣亡將士紀念日（Memorial Day）為期一週的休會期間召開緊急會議，討論新的購槍限制。

共和黨籍議員史杜（Greg Steube）在其佛羅里達州家中透過視訊參加委員會聽證會，他辯稱這項立法會導致各式各樣手槍被禁。他並一連對委員會展示4把槍。

現為眾議員第二個任期的史杜說：「這是我每天攜帶的一把槍，用來保護我自己、我的家人、我的妻子、我的家。」

司法委員會民主黨籍主席納德勒（Jerrold Nadler）插話稱：「上帝，我希望那把槍沒裝子彈。」

史杜反駁道：「我在我家。我的槍愛怎麼用就怎麼用。」

眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）表示，眾議院勉強占多數控制權的民主黨人打算下週將長達41頁的「保護我們的孩子法案」（Protecting Our Kids Act）提交全院表決。

拜登總統所屬的民主黨擁有足夠票數，能在眾議院通過該法案，但在兩黨各有50票的參議院，大多數立法需要60票才能過關，該法要獲得通過，機會渺茫。國會共和黨人強烈支持擁槍權利。

在參議院，由兩黨議員組成的一個群體正試圖制定另一個範圍較小法案，或許將專注於加強學校安全，且可能制定一個「紅旗」（red flag）法，允許當局沒收患有精神疾病者購買的槍枝。然而，過去類似的努力皆以失敗收場。