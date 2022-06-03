有「串流霸主」之稱的樂壇天王巨星馬龍（Post Malone）一個月前才歡喜宣布將與女友喜迎第一個孩子，而今（3日）也正式推出第4張專輯《十二克拉的牙痛／Twelve Carat Toothache》，可謂雙喜臨門，近日他在接受專訪時也分享了初為人父的喜悅，更強調自己將會是一個性感老爸。

巨星馬龍表示小時候就會幻想自己當爸爸的樣子，他說道：「當我4、5歲的時候，我去哪裡都會帶著嬰兒玩偶一起，雖然只是個洋娃娃，但我覺得能帶它到處逛逛是最酷的事情，我忘記持續多久一段時間，但我媽還留著那個娃娃。」他接著說：「我真的太興奮了，我即將要成為一個性感老爸！」

《十二克拉的牙痛／Twelve Carat Toothache》已在全台各大數位平台上線。專輯中，巨星馬龍透過14首歌曲唱出成名後看似擁有一切，同時卻又一無所有的諷刺與空虛感，這也是他音樂生涯中最私密的一張作品。

而他不只在音樂上想保持真實的一面，當面對音樂產業現在流行在社群或短影音平台製造瘋傳現象的手法時，巨星馬龍也有自己的一套想法：「我只希望一切都是以最真實的樣貌呈現，不論是音樂、行銷手法或是所有瘋傳現象。我認為就是做適合自己的事情，因為到頭來，我必須要對自己的所作所為感到舒適，而社群就不是我會感到非常舒適的地方。」