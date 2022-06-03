中央流行疫情指揮中心6月1日起，開放0～6歲兒童領取每人5劑免費快篩，適用對象原為2016年1月1日以後出生之幼兒，6日起擴大至2015年9月2日(含)以後出生的幼兒。

指揮中心今晚間宣布，幼兒免費領取5劑快篩試劑政策，自6月6日起，對象擴大為學齡前幼兒，民眾可持學齡前幼兒健保卡（2015年9月2日(含)以後出生之孩童），至全國近5000家販售家用快篩試劑的實名制健保特約藥局、衛生所免費領取1份5劑家用快篩試劑，且不計入實名制第1輪或第2輪(6月6日起)的購買資格，曾經購買過實名制快篩的孩童，仍可再免費領取1次快篩試劑，領取期限至今年6月30日。

另政策實施時，尚無健保卡之新生兒或後續出生者，仍可於拿到健保卡後再行領取。根據統計，6月1～2日，領取幼兒免費快篩試劑之份數已逾21萬份。

本次擴大增加對象為未滿110學年度入學國小年齡中，出生日期介於2015年9月2日至2015年12月31日者，盼全面保障幼兒健康。學齡前幼兒免費領取5劑家用抗原快篩試劑，將依身分證字號尾數單雙號進行分流；單號星期一、三、五；雙號星期二、四、六；周日皆可領取。

指揮中心提醒幼兒家長，家用快篩僅可用於2歲以上幼童，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用，勿使用於2歲以下幼童。