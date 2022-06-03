據共同社報導，日本政府3日在自民黨政調全體會議上，出示經濟財政運營指針「骨太方針」的修正案。關於此前提出的從根本上加強防衛力的目標，寫明實現期限為「5年內」。這是結合了呼籲盡快加強的黨內意見。不過，出席議員中圍繞防衛費增幅和台灣相關表述等仍有不同意見，當天放棄了同意修正案。6日將再度磋商。

政府5月31日公布的骨太方針草案中，以日本周邊的安全環境日趨嚴峻為由，寫進「將從根本上加強作為國家安全保障最終擔保的防衛力」。當時未出示實現目標的期限和增額幅度。

對此，前首相安倍晉三提出「應明確出示切實的目標，表明國家想法」。自民黨4月向政府提出的建議中，就防衛費增額寫入了「5年內」和「考慮到國內生產總值（GDP）比重的2％以上」，因此要求沿用這一表述。

鑑於此，政府方面也考慮到首相岸田文雄的意向，決定加入「5年內」。關於GDP的2％以上這一規模，修正案在正文中提及是北大西洋公約組織（NATO）成員國的目標。該內容起初寫在腳註部分，為了更顯眼而改為正文中。

3日的會議上，出席議員提出應更具體地寫入防衛費增幅等意見。關於台灣局勢，也出現了不滿沒有表述的意見。政府可能將重新討論是否加入「台灣海峽的和平與穩定」的表述。