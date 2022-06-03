大樂透第111054 期今晚開獎。中獎號碼為48、42、43、04、39、11，特別號44；派彩結果，頭獎新台幣1億元在台北市大同區，由1注獨得。

今天開出大樂透頭獎的彩券行是台北市大同區大龍街308號的日盛商行。

貳獎槓龜。

大樂透端午加開之43組100萬獎項開出情形，43組中開出11組，總中獎注數為14注，其中8組為單注中獎，3組為2注均分，本期尚有32組100萬獎項未開出，將於次期（6月7日）繼續加開。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。