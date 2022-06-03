台隆集團旗下ShapeX健身APP攜手成衣代工大廠聚陽與華電聯網等，共同打造全新形態健身服務；平台通過融合數位和紡織科技，加上AI虛擬教練，提供宅家健身服務，並率先於台北美麗華門市設體驗專區。

台隆手創館指出，本土新冠疫情確診數累積突破百萬人，與病毒「共存」成為未來趨勢，提升自我防疫力更是大眾重視課題，台隆手創館為此結合ShapeX健身APP，於賣場搶先推出「智慧拳擊體驗專區」，讓消費者穿上智慧衣跟著拳擊健身課程一起運動，打破健身時間、空間限制。

針對疫後新常態，台隆手創館自今年起推出全新品牌概念「LIFE PLUS」，即聚焦在健康美保、樂活療癒等大健康品類，不僅與多個日本健康品牌結盟合作，引進獨家商品，且為使消費者進一步體驗商品，與「ShapeX」APP於美麗華門市推出智慧拳擊體驗專區，以健身APP搭配聚陽的智慧運動衣，提供虛實整合的互動體驗。