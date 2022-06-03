年底九合一縣市長選戰，藍綠派誰出戰六都市長，成為政壇討論話題之一。國民黨美女發言人、高雄市議員左營、楠梓區參選人白喬茵5月31日表示，自己半年前曾聽過江湖流傳過一組國民黨六都市長「黃金陣容」名單，這名單若真的推出來，綠營會嚇破膽。她也透露，前高雄市副市長李四川、前立委柯志恩都是可能人選，黨中央目前還在溝通中。

白喬茵5月31日上《TVBS》政論節目「少康戰情室」系列節目「少康上線啦」談及年底縣市長選舉，她表示，自己半年前曾聽過江湖流傳過一組國民黨六都市長「黃金陣容」名單，而民進黨對於這份名單的陣容是非常忌憚的，因為陣容一排出來，會讓綠炎營選情非常困難。

白喬茵指出，當時高雄市長被點名人選正是趙少康，台南市長人選，則是黨主席朱立倫，立委江啟臣選桃園市長，台北市長由立委蔣萬安出戰，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕則競選連任。白喬茵強調，當時這份名單，是把在黨內有份量、實力的人都排出來，而這名單若真的推出來，綠營會嚇破膽。

她也不忘再問一次趙少康，「有考慮來選高雄市長嗎？」趙少康表示，還是有很多人想選，優先讓人家考慮。趙也說，有聽說有人喊要前立法院長王金平出來選，只是不知道他願不願意。