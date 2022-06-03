端午連假期間，桃園市楊梅警分局攜手轄區內善心企業，前往位在楊梅的「台灣國際兒童村」送愛心，致贈失依孩童超商禮券、肉粽與水果等物資，讓他們能過個溫馨的端午節。

楊梅分局指出，疫情肆虐下，許多活動取消，捐款人數和款項也受到衝擊而減少，弱勢家庭也更需要社會大眾的關懷協助。楊梅派出所副所長江弘裕以及員警楊銘德和郭彥廷，今捐贈禮券、肉粽和水果到台灣國際兒童村，照顧弱勢族群，也期待更多熱心公益之企業共襄盛舉。

參與送愛心行動的生化科技公司呂姓總裁說，兒童是國家未來希望，感謝國際兒童村為許多缺乏完整家庭的孩子，提供溫暖有愛的環境。這次結合警方提供物資，盼能傳達社會的愛心，也呼籲社會賢達和企業，多關懷弱勢團體，實現企業責任。

楊梅分局也表示，感謝企業將善行善念拋磚引玉獲得良善迴響，為弱勢家庭注入暖流，同時也勉勵楊梅員警彰顯「身在公門好修行」的精神。