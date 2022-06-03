朴海秀飾演的「柏林」是現場指揮官。（Netflix提供）

翻拍自Netflix西班牙同名神劇的《紙房子：韓國篇》將於6月24日上線，3日正式預告曝光，當南北韓不再分裂時，由劉智泰飾演的「教授」發出豪語要攻下造幣廠偷走4兆韓元（約940億台幣），世紀最高金額搶案已如火如荼倒數計時中，搶案現場外兩韓組成合作團隊欲進行談判，場內卻發生全鐘瑞狠狠舉槍對著朴海秀，而張允柱也立刻舉槍瞄準全鐘瑞的內訌緊張場面。

內容描述南北韓結束戰爭，兩國決定攜手建立經濟共同體，從北韓來的「東京」全鍾瑞在現實的資本主義社會下努力求生，絕望之際遇到了「教授」劉智泰，邀她與其他強盜從合作經濟區裡的造幣廠搶奪4兆韓元（約940億台幣），來推翻有錢人更有錢的不公平社會。這群強盜戴著傳統的河回面具與強大火力控制整個局面，由「柏林」朴海秀擔任現場指揮官，還將人質依照南北韓區分，讓造幣廠內的氣氛急速陷入緊張局勢。同一時間，南韓危機談判組「宣祐真」金倫珍和來自北韓人民保安省的「車武弈」金聖午也緊急組成合作單位想救出人質，不過廠內突然發生一陣混亂，人質驚恐萬分，「東京」狠狠舉槍對著「柏林」，而「奈洛比」張允柱也立刻舉槍瞄準「東京」內訌一觸即發。

儘管是翻拍，但編劇柳勇在表示，《紙房子：韓國篇》因為多了北韓和南韓成為經濟共同體的層面關係，影響了人們之間的信任和相互合作的需要，讓韓國篇的故事更能引人入勝。劉智泰也認同這様的想法並充滿信心地表示：「『合作經濟區』的想法本身就是獨一無二的，再加上有演員們的出色表現，相信將可擄獲觀眾的心」。

朴海秀從《魷魚遊戲》中生死掌控在他人手中的「218號參賽者」，身分大翻轉成世紀最高金額搶案現場指揮官，他介紹道，這次飾演的「柏林」是擁有分裂國家所帶來痛苦的角色，而這個具有歷史傷痛的角色讓他更有共鳴，也是跟原版角色不一樣的地方。並透露因為自己是話劇演員出身，對於古典文學有著特別的偏愛與渴望，也很喜歡探討社會上或平常較少看到的人類本性，笑稱自己特別喜歡具有雙重性的角色，如同之前演《機智牢房生活》男主角金濟赫以及這次《紙房子：韓國篇》的柏林。

戲外，朴海秀2019年與小6歲圈外女友步入禮堂，去年9月得子當爸，近期接受韓媒訪問時，他也樂談爸爸經，朴海秀一臉慈祥地表示，最關心的莫過於目前8個月大的兒子，「正是爬來爬去、剛學用雙腳站立的時候，一下子開心地笑，又會突然嚎啕大哭」，又剛好處於牙牙學語的時期，總是嗯嗯啊啊個不停且不時喊著媽媽，雖然不會表達意思，但還是會發脾氣，讓朴海秀相當擔心妻子的健康，有時看到妻子太疲累，還會讓她多補充維他命，展現暖男老公的一面。