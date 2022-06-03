市長盧秀燕今晚出席活動，感謝明華園戲劇總團在端午佳節帶來精彩演出，邀請民眾來一起支持傳統藝術。(台中市政府提供)

今晚第4場「傳統藝術巡演活動」，演出經典劇目《劉全進瓜》，明華園以創新表演形式，為傳統戲曲注入新生命。(台中市政府提供)

台中市政府文化局為均衡各區藝文能量，讓市民可就近欣賞優質表演，自109年起將傳統藝術節活動推廣至山、海、屯、城各區巡迴演出，今年為第三年舉辦「台中市傳統藝術巡演」系列活動；市長盧秀燕今晚出席活動，感謝明華園戲劇總團在端午佳節帶來精彩演出，邀請民眾來一起支持傳統藝術。

盧秀燕於節目開演前，先至清水紫雲巖參拜，祈求觀音菩薩護佑市民平安健康。盧秀燕表示，台中市是文化之城，她上任三年以來，文化局持續邀請各傳統藝術團隊來台中演出，民眾反應熱烈，繼去年5場演出都滿場的盛況，今年增加為8場活動，從4月起在各區接力表演，讓市民感受生活中藝術無所不在的幸福。

盧秀燕指出，今年的傳統藝術巡演，市府邀請文化部台灣品牌團隊、扶植團隊及台中市優質團隊，包括九天民俗技藝團、唐美雲歌仔戲團、明華園戲劇總團及日字團等，明華園戲劇總團是台灣最受歡迎的本土劇團之一，也是她最愛的團隊之一，今晚由明華園小生孫翠鳳領銜主演為觀眾帶來經典戲曲《劉全進瓜》。

文化局長陳佳君說，今晚第4場「傳統藝術巡演活動」，演出經典劇目《劉全進瓜》，劇情講述劉全藉由唐朝大使一職送瓜至閻羅殿尋找愛妻，經歷一番艱辛地獄之旅，終於在轉輪台飛出一對比翼鳥，這段來自幽冥的深情故事，成後世流傳的一段佳話，明華園總團以創新的表演形式，為傳統戲曲注入新生命。