豆腐乳是不少家庭餐桌上必備的醃製小菜。一名女網友在家中翻出過去朋友姑婆做的豆腐乳，打開一看發現內容物竟全變成黑色，讓她相當驚訝，好奇這樣是否還可以吃？不少老饕解答，「就是這種黑的才好吃，是極品」、「陳年豆腐乳才是寶」。

一名女網友在臉書社團「廚藝公社」發文表示，之前收到朋友的姑婆自己做的豆腐乳，沒想到放在桌子下後就忘了它的存在，最近想到翻出來一看，發現原本應是黃褐色的豆腐乳，竟全變成黑色，不過聞起來還是很香，她便嚐了一口，發覺味道更加回甘，讓她相當驚訝，但還是有點疑惑，「它還可以吃嗎？」

該名女網友嚐了一口變黑的豆腐乳，發現味道更加回甘。（圖／翻攝自臉書社團廚藝公社）

對此，不少老饕解答，「可以吃而且超好吃，陳年豆腐乳才會是這種顏色，超回甘超下飯」、「就是這種黑的才好吃，是極品」、「陳年豆腐乳才是寶」、「這個和老菜脯是一樣的道理，只要沒長霉，越老越甘甜香」，另有網友提醒，「記得要用乾淨的筷子或湯匙拿取要吃的份量，避免污染到瓶內」。

《江記豆腐乳》曾在臉書分享，豆腐乳是發酵食品，會變黑是因為罐內的糖和蛋白質發酵而產生的自然現象，又稱「褐變反應」，溫度越高變色速度越快，擺放時間越長顏色越深，所以豆腐乳變黑還是可以吃，而且更入味、更好吃。