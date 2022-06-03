我覺得世界上最好吃的粽子有兩款，一是我媽媽親手包的；另一個是好友母親蔣媽媽包的。舉凡天下肉粽做法都一樣，但是好吃的粽子會讓你幸福。當你層層揭開粽葉的剎那，瀰漫在香味之外那層隱形的擁抱，是母親的愛心。包粽子的辛苦從刷洗竹葉開始，更別提備料過程也需絞盡腦汁。若是今年口袋不夠深，蛋黃可能只放半顆，前幾年曾經博得滿堂彩的干貝，也許留著明年再相見。

每個家庭的粽子都有獨特「媽媽的味道」！以我家為例，我母親包的粽子屬於南方粽，將洗乾淨的糯米置入乾淨的粽葉裡，再填入蝦米爆香的豬胛心肉、乾蚵、栗子或花生米，整串包好時放進大鍋煮。小時候曾經因為太想吃肉粽催著媽媽起鍋，結果粽子沒煮熟，半生糯米與配料最後只能加入醬油拌勻再蒸熟做成油飯。蔣媽媽的粽子也是南方粽，配料大同小異，但是很奇妙的我就是能吃出其中差異。我媽媽是自學包粽，融合大江南北各種說法，最後包出她獨有的風格粽。每顆粽子的配料與糯米幾乎一比一，吃起來非常豪邁，也因為料多飯少，高中帶便當可以把三顆肉粽壓縮進入不鏽鋼盒裡，吃得意猶未盡晚上回家再加碼兩顆。

從端午節前夕開始，每天都吃媽媽包的肉粽，滿心歡喜，直到冰箱裡剩下最後一顆粽子，還會惆悵地為這顆粽子吟唱離別賦。連續好幾年都是這樣過端午節，成為記憶中珍貴的往事。

好友母親是台南人，粽子內餡用料豐富大器，體型比我媽媽的肉粽大半吋，口感帶點台南甜，卻是剛剛好與糯米飯融合成為渾然天成的甘美，香滷透軟的五花肉配上整顆鹹蛋黃，完美呈現台南人的熱情！每個媽媽親手包的粽子都有一股獨特的香氣，不只是粽香，還有母愛的馨香。

今年端午節連假適逢台北國際書展，原本小壯丁與我將連袂出席新書分享會，因為考量疫情決定取消。於是我跟小壯丁說，我們來場線上的《Dear小壯丁：手牽手一起走》見面會吧！因此關於Dear小壯丁的第一場五分鐘的新書會就誕生了。

我是個不會包粽子的媽媽，屬於端午節的幸福味道到我這裡可能就要終止了。小壯丁說沒關係，包粽子和做晚飯一樣都是屬於「特別級」，不需要十項全能。每個人都有每個人的強項，端午節固然有其文化習俗，然而能夠好運接粽而至，也許才是大多數人期望的幸福。

作者為大學講師、作家、廣播主持人，曾創下連兩年獲林榮三文學獎雙首獎記錄

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