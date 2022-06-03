台灣3日新增76517名本土案例，142人死亡，究竟本土疫情何時才會停歇？對此醫師沈政男表示，目前看起來全台高峰已過，但高雄連日破萬仍在高峰，這兩都何時能過高原期？基本上下周就能脫離。

沈政男在臉書PO文指出，本土疫情最高點是5月26日的9.4萬例，本周新增低於上周，曲線已經開始下行，下周還會更清楚。他說，台灣本土在4月18日上行破萬，5月26達到高峰，一共花了38天，因此下行破萬「最慢」7月3日就會發生。

沈政男說，高雄與台南都已抵達高峰，高點發生在5月31日，本周R值已趨近1，下周就會低於1，脫離高原。而北北基桃占比率進一步下降到34%，台北現在R值為0.82，六月底或七月一日會下行破千。

沈政男也示警，雖然全台新增持續下降，但中重症和死亡依舊居高不下，原因在於是落後指標，會慢一周下降。他表示，根據今天公布的各年齡層染疫比，顯然中重症與死亡比例持續攀高，60歲以上從10%增加到15.7%；80歲以上則是從1%來到2.2%，且死亡率也提高將近1%，從1.2%來到2.1%。

沈政男說，現在死亡率升到萬分之8.3，以目前高高齡染疫占率與死亡率來看，已經很接近南韓了，將會面臨死亡率千分之一的保衛戰，呼籲大家還是要盡力把老人們保護好。