法網3日上演男單4強好戲，「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）與德國好手小祖維瑞夫（Alexander Zverev）首盤就激烈纏鬥，最終蠻牛在搶7局神奇救回4個盤末點，才以10比8先聲奪人，拿下鏖戰98分鐘的第1盤。

此役剛好是納達爾的36歲生日，尋求生涯第14座法網金盃與第22座四大賽冠軍的蠻牛，雖然首局就在先拿兩分的情況下，被世界排名第3的小祖維瑞夫連得4分先遭破發。不過他在第8局逮住機會，丟士後抓住第2個破發點，讓上網的小祖雙手反拍掃出界外，成功回破追成4平。

接著兩人都逼出多次破發機會，第10局經歷7度丟士，小祖在化解3個盤末點後驚險保發。下局換納達爾面臨危機，但他冷靜守下兩個破發點，再2度丟士後保發成功，使得兩人以6比6進入首盤的搶7決勝局。

德國好手小祖維瑞夫在法網女單4強激戰納達爾。（美聯社）

搶7局小祖維瑞夫在1比2落後時連得5分，眼看就要拿下首盤，結果納達爾先催出救命愛司，接著小祖發球上網但截擊過長出界，納達爾再展現老當益壯的快腿，不可思議的救回1分，並在小祖上網的情況下，以反拍抽球讓對手截擊出界，神奇救回4個盤末點，並連得5分逼出盤末點。

不過小祖也沒繳械，守下該局蠻牛的首個盤末點。雙方拉鋸到8平，納達爾先用一記小球布局成功，讓小祖救球掛網，再從場外打出勾回場內的招牌致勝球，終於以10比8拿下第1盤。