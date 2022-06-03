今夏華爾街將迎來一波股票分割熱潮，未來一周亞馬遜的1股拆20股的分割計畫將正式生效，之後包括谷歌母公司Alphabet、特斯拉與GameStop等的股票分割行動也將陸續登場。

投資者向來喜歡股票分割，雖然這有如把一塊比薩從分切8片改成切割16片，在邏輯上並無任何區別，但這卻是暗示該上市公司潛在的財務成功，凸顯其股價已經高到一定水準，必須透過分割才能讓小投資者有能力購買。而且在股票分割初期，股價通常會獲得提振。

其中亞馬遜的股票分割計畫將在下周一（6日）正式生效。當該電商龍頭在3月9日發布股票分割消息後，曾一度帶動股價狂漲，不之後受到電商業務恐將放緩憂慮，使得該股股價受壓，目前亞馬遜股價從公布分割計畫迄今下跌約12％。

然而在亞馬遜之前，蘋果是最近一家完成股票分割的科技大廠，它在2020年以1股分拆20股分割其股票。

接下來還有好幾檔高知名度的股票將進行分割。像是Alphabet 已宣布1股拆20股的分割計畫，並預定7月中旬上路。特斯拉也透露有股票分割計畫，但尚未發布比例和時間點。GameStop目前也在爭取股東同意，希望能獲得授權，藉由股票分割來擴大股票數量。

亞馬遜與Alphabet進行股票分割，其所蘊含的潛在優點，在於分割後的股票可以更合理地納入道瓊工業指數。華爾街指出，將高價股納入道指的最大問題，在於該指數是根據股價加權，所以高價股同樣幅度的漲跌，其對該指數的影響遠超過低價股。

如果透過股票分割來壓低股價，就可很好解決這個問題，也讓亞馬遜和Alphabet 納入道指的機率升高。不過值得注意的是道指成分股向來很少變動。它最後一次調整是在2020年8月，當時 Amgen、Honeywell與 Salesforce.com 納入該指數，取代艾克森美孚、輝瑞與Raytheon。