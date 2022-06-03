受全球原物料與糧食價格激增推動，韓國5月通膨加速到近14年歷史高點紀錄，也強化外界認為韓國央行到年底的4次會議、每次都將再度升息一碼的預期。

韓國統計廳周五（3日）表示，5月消費者物價指數指數（CPI）年增5.4％，不僅高出前月的4.8％，並且締造2008年8月以來最高紀錄，若與前一個月相比則是增加0.7％。統計廳解釋，石油與其他原物料價格飆漲，加上服務支出與電力成本也持續攀升，為通膨增添更多壓力。

至於排除波動性高的能源與食品價格後，5月核心CPI則是年增3.4％、月增0.5％，也超出4月年增3.1％與月增0.4％。

為對抗不斷高漲的通膨，韓國央行在最近一次的5月決策會議中，把基準利率調高一碼到1.75％，為2021年8月以來第五度升息。當時該央行還暗示通膨率將有數月時間會維持在5％之上，因此大幅上修今年平均通膨率預估，從前估的3.1％調高到4.5％。

巴克萊分析師譚恩（Brian Tan）指出，由於韓國通膨高燒不退，他預估到年底的4次決策會議，包括7、8、10與11月，該央行都會再次調高利率一碼，使得基準利率到年底將升至2.75％。他在先前曾認為韓國央行只會在11月採取升息行動，不過他解釋從5月數據看來，韓國物價上漲壓力不僅來自糧食與能源價格，還包括需求牽動的因素，導致通膨短期間難以降溫。他目前預測韓國今年平均通膨率將達5.1％。

Daishin證券經濟學家Kong Dong-rak也認為韓國央行將會持續貨幣緊縮步調，並觀察通膨是否在7月有到頂現象。不過他的看法比較保守，認為到年底該央行只會再度升息兩次。