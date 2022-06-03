儘管面臨經濟成長走疲與通膨高漲的疑慮，但美國企業招聘人才的需求依然強勁，帶動美國5月非農就業人口大增39萬，優於市場預期，也進一步強化聯準會(Fed)需激進升息以壓低通膨的升息預期。

就業成長數據開高拉升市場升息預期，也帶動美國10年公債殖利率急升，最高一度大漲7個基點，來到2.98％，逼近3％大關，美股周五早盤跳空開低，道瓊工業指數大跌近300點或0.9％，標普5百與那斯達克指數則大跌1.3％與1.8％。

美國勞工部公布數據指出，5月非農就業人口總共增加39萬，創下去年4月以來最低增數，但遠優於市場預期的32.8萬。4月就業成長也由42.8萬上修至43.6萬。

美國上個月的失業率則持平於3.6％，雖高於市場預期的3.5％，但仍是處於逾50年低點。

人力資源網Glassdoor資深經濟學家丹尼爾．趙（Daniel Zhao）表示，「雖說成長動能略有降溫，但勞動市場顯然仍維持強勁，暫時也不受經濟成長走疲疑慮的影響。」

5月平均時薪月增0.3％，增幅略低於市場預期的0.4％，較去年同期則大漲5.2％，低於4月份的5.5％，符合市場預期。

各產業部門均見就業成長，以休閒旅遊大增8.4萬最多，專業與企業服務也增加7.5萬，交通與倉儲挹注4.7萬，建築業則貢獻3.6萬。

此外，政府教育部門增加3.6萬，民間教育增添3.3萬，醫療保健增2.8萬，製造業成長1.8萬，躉售貿易也有1.4萬人的成長。

勞動參與率則從4月62.2％，小幅上揚至5月的62.3％，顯示薪資成長與企業開出大量職缺已慢慢開始吸引勞力重返職場。

不過，儘管美國就業市場強勁復甦，但勞工部的統計顯示，就業市場仍未完全復原，總就業人口仍教疫情爆發前的水準少44萬。