築間餐飲集團創辦人林楷傑，以個人名義投資代理的基隆名店「麥克麵線」品牌，今（3）日台中逢甲商圈福星路首家示範店歡慶開幕，主打獨家「魚漿大腸麵線」，還有各種美味小吃，開幕首日即吸引大批饕客前來品嘗！

營業時間從上午6時到晚上11時、從早餐到宵夜一站式供應的「麥克麵線」，提供豆花、仙草、冰品、基隆一口吃香腸、米腸、崁仔頂海味茶碗蒸、基隆燒賣、關東煮等，基隆味十足，邀請台中饕客搶頭香。

麥克麵線表示，開幕當月週週推出限定活動，首週6/3-6/9主打「基隆人回家了」，邀請在台中的基隆人來麥克麵線嚐鮮，異地也有家鄉懷舊味。凡消費出示身分證或健保卡字號開頭為C者，即贈冰品（紅豆、花生、薏仁，三選一）招待券乙張，每周數量有限，兌完為止。

招牌的「魚漿大腸麵線」，與基隆老店攜手獨家合作，以新鮮魚漿內包大腸餡料，堅持每日手工現作，麵線的湯頭以肉燥及柴魚為基底，互相搭襯，香氣十足。

此外，「一口香腸」選用腿肉，搭配蒜頭，道地必嚐；「崁仔頂海味茶碗蒸」，選用當令海鮮食材，體驗正港海味；而「基隆燒賣」，光是有份量的外型就受注目，在地人推薦的巨無霸燒賣。

「關東煮」提供3款湯底可選，麻辣、九州豚骨雞白湯、牛髓湯，關東煮鍋食材多達41種，其他還有「仙草、豆花、冰品」，每日新鮮熬煮多種配料，是炎炎夏日的消暑聖品。

麥克麵線表示，開幕當月6/10-6/16「懷舊老饕來回味」，凡民國76年次以前（含當年）出生，一定都有心中所屬的懷舊味，吃麥克麵線一起回味，凡消費出示身分證或健保卡核對，即贈券。

6/17-6/23「麵線有緣人」，凡身分證姓名有「基、隆、麥、克」其中一字，凡消費出示身分證或健保卡核對，即贈券。

6/24-6/30「在地人入厝禮」，首家店在台中，邀請台中人同歡，消費出示身分證或健保卡字號開頭為B或L，即贈券。更多開幕活動詳情請上麥克麵線官方臉書洽詢。