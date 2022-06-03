美國商務部長雷蒙多日前公開指出，美國有70%的高階晶片都是向台灣購買。（圖／美聯社）

台積電2月底加入制裁俄羅斯行列，時過約3個月，俄羅斯現代電子信息分析中心總經理伊萬波克羅夫斯基坦言，台灣斷供確實對俄設備生產商有負面影響。制裁過了約3個月突然被點名，前民進黨立委郭正亮分析，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）日前公開表示，美國有70%的高階晶片是向台灣購買，讓俄羅斯認知到，打擊美國可從台灣下手，讓他直呼「這個雷蒙多真的是大嘴巴」。

俄羅斯工業和貿易部副部長史帕克（Vasily Shpak）周四（2日）表示，俄羅斯將限制氖、氦等惰性氣體出口，維持至2022年底。氦、氖等惰性氣體為晶片製造不可或缺的原物料，其中氖更是關鍵材料，俄羅斯占全球惰性氣體供應量的30%。

俄羅斯現代電子信息分析中心總經理伊萬波克羅夫斯基今（3日）向俄媒《俄羅斯通訊社》表示，台灣禁止向俄羅斯供應高技術商品，對俄設備生產商具有負面影響，但通用部件可以透過獨立渠道採購。

郭正亮在節目「頭條開講」對此發表看法，他實在不明白俄羅斯電子信息中心總經理為何會提到台灣，不知道為什麼會注意到台灣，台灣已經低調很久了。

郭正亮分析，雷蒙多日前公開說出，美國有70%的高階晶片都要經過台灣，所以是有高風險的，因此也讓人聯想到把台積電找去美國製造投資，「可是他那句話一定會被俄羅斯聽到，原來我要打美國可以從台灣下手」。

雷蒙多5月25日示警美國晶片自主的重要性時提到，美國有高達7成的最精密晶片是向台灣購買，其中還包括如標槍飛彈系統這類軍事設備，就需要250個晶片，當時她說「你想從台灣買所有的東西嗎？這並不安全」。

郭正亮表示，「這個雷蒙多真的是大嘴巴，這種小州長就是這樣，不知道輕重」。雷蒙多曾於2011年至2015年間擔任羅德島州財政部長，之後在2015年當選羅德島州州長，並於2018年連任，直到2021年出任拜登政府商務部長。