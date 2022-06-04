李千那（中）與曾寶儀、Lulu相見歡。（公視提供）

李千那日前上公視《姐妹們的音樂萬萬歲》錄製「查某囡仔與才子們」主題，主持人曾寶儀憶起2007年看到李千那還在《超級星光大道》比賽的新聞，大方承認是兩個小孩的單親媽媽，直說：「李千那太勇敢了，做了很多人都不敢做的事，真的超美的！」

李千那堅定地說：「從一開始，我也沒有想要否認，或是不想要說這件事情，有人問我就說，我只是單純想要唱歌，沒有對不起大家，我就是忠於自己，也想要跟大家分享我的過去，我覺得沒有不好。」

感到壓力與責任，是她在決定選擇唱歌，辭去原有工作，北漂到台北參加比賽時，李千那表示，「我不是只有屬於我自己，雖然我選擇我的夢想，但是，我對孩子對家有責任！從那一刻起，我好像變得比較成熟，需要理性的去思考很多的事情跟我的未來。」

曾寶儀也回應：「因為妳要成為一個表裡如一的人，妳為妳自己的生命，也擔負起孩子的生命，負全責，不管走過什麼路、做什麼事，都勇於承擔，令人敬佩！」

李千那上節目特別精選了三曲自己的作品，入圍金曲獎的〈查某囡仔〉，讓她奪下金鐘獎女配角、在公視影集《通靈少女》中所演唱插曲〈不曾回來過〉，以及2020抒發疫情心情的作品〈跟自己對話〉。

出道13年的李千那表示：「每次唱〈查某囡仔〉這首歌都很走心，歌詞把自己的心境寫出來。」唱到「置台北，歸落冬，阮也變大人」這幾句時特別有感觸，10多年來的回憶就像跑馬燈般湧上心頭，從很辛苦到終於熬出好成績，她常告訴自己，演唱時一定要忍住淚水。本集《姐妹們的音樂萬萬歲》將於周日（5日）晚9點在公視播出。