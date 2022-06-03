今（3）日中央流行疫情指揮中心公布國內新增76564例COVID-19確定病例，分別為76517例本土個案及47例境外移入；另確診個案中新增142例死亡。沒想到就連監察委員紀惠容今（3）日都在臉書上表示，自己在端午連假的第一天就快篩陽性，讓她直呼「終於來陽的」，引發討論。

監察委員紀惠容。（圖／紀惠容臉書）

紀惠容今日晚間在臉書上分享自己的快篩試劑表示，「遲早要來的事，終於來陽的，好個端午節，應該沒事的」，從圖片中也可以看到，兩條明顯的紅線代表陽性，紀惠容也坦言目前的症狀是頭疼和輕咳，而監察院從4月7日有1名員工及3名公務駕駛確診後，在4月26日時蔡崇義確診，5月2日再度公布有1名公務駕駛及1名行政人員經PCR後確診。

許多網友也紛紛到紀惠容的臉書留言區打氣，並表示關懷「哇！保重！祝福了。除了藥物，稀飯水跟豆漿也很好」、「紀姐多休息」、「多休息保重」、「多休息幾天就沒事了」、「紀姐，保重身體！ 早日康復！」、「健康無價，還是得小心謹慎，好好休息」。