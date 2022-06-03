今(3日)是端午節，家家戶戶忙著團圓慶祝，但藝人徐若瑄卻在社群發長文，開頭就問「爸，今天好嗎？我想給你聽我的新歌《HI》」，似乎是每逢佳節倍思親的情緒，讓她又想起爸爸了，只能用文字抒發。

徐若瑄今發文，「小時候事情都好簡單，長大後覺得人性好複雜，遇到困難，我學著儘量用微笑解決，好多心事沒有人可以說，大人說話要很小心，才能保護好自己，所以有時候會覺得孤單、我想有人可以說話，記得如果今天有空，可以來夢裏找我嗎？」

雖然長大有不少無奈、容易惆悵，但她仍保持正能量「大人的世界雖然不容易，但只要我們簡單，別人也複雜不起來，所有所謂的幸福都是要努力來的，不知道明天是不是世界末日，但今天無悔，明天就可以更勇敢」。

最後她也說到「生命不長，珍惜那些遇見，陪伴是愛，今天明天未來讓我們彼此疼愛」，並用和樂團「麋先生」成員聖皓共同創作的單曲《Hi》，來提醒大家珍惜日常記得愛，同時宣傳新曲。

徐若瑄是演藝圈著名孝女，雖然小時候父母離異，有段時間和父親失聯，但後來聯繫上後，父女感情一直很好，2009年父親罹患肝硬化，她砸千萬讓父親到大陸換肝，之後持續買藥讓他控制病情，加上又要洗腎，她時常陪在父親身親，不過2018年父親因感冒引起併發症，不幸病逝，她每年父親節都會發文思念父親。