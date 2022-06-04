裕毛屋凱福登超市在台成立33年，以自製生鮮及日本商品為主要販售特色，目前僅台中市西區設有一間分店。一名女網友發現，北部7-ELEVEn竟有販售裕毛屋的食品，然而身邊的朋友卻對裕毛屋相當陌生，讓她相當驚訝，貼文一出立刻引起網友熱烈討論。

一名女網友2日在PTT八卦板發文指出，自從上大學後就開始北漂生活，沒想到今天竟在7-ELEVEn發現有冷藏櫃專賣裕毛屋的食品，讓她相當驚訝，然而朋友看到她的反應卻是一臉疑惑，甚至完全不知道「裕毛屋」是什麼。

她解釋，裕毛屋是高檔超市，「記得以前去逛的時候，都超想吃裡面賣的日式便當、壽司、甜點」。她也提到，裕毛屋就是小時候開眼界的地方，雖然東西有點貴，但很多品項其他超市都沒有賣，因此好奇，「裕毛屋是只有台中人才知道的神祕日系頂級超市嗎？」

貼文一出，不少網友搖頭表示，「聽都沒聽過」、「我台北俗，真的沒聽過」、「北部人沒聽過+1」、「第一次看到」，另有人分享，「我是工作後有往來台中，才聽過這家」、「大學在台中唸書才知道」、「去中部玩才看過」。

也有許多中南部網友感嘆，「台中人的回憶」、「心中最頂的超市」、「應該只有台中或彰化人對這個才會有感」、「真的好懷念喔，小時候覺得很高級」、「時代的眼淚，小時候超愛逛的」、「從小逛到大，海鮮卷、雞腿等熟食超好吃」、「小時候很喜歡吃裕毛屋的熟食跟便當」、「真的很讚，但單價也都比較貴就是了」。