珍史瑪特以《天后與草莓》中傳奇喜劇演員「黛博拉」一角，榮獲金球獎及艾美獎喜劇類視后。（HBO GO提供）

HBO影集《天后與草莓》近日推出第2季，70歲珍史瑪特飾演的傳奇喜劇演員「黛博拉」將離開拉斯維加斯，在美國各地帶來全新巡迴脫口秀演出，日前她接受本報視訊訪問時，談到第6集中，自己在酒吧中被帥氣鮮肉搭訕，並發生一夜情的場面，她害羞表示「其實沒發生什麼，但在拍攝床戲時我有點焦慮」，笑說因為飾演該角色的《絕命終結站》戴文沙瓦（Devon Sawa），真實年齡與自己相差了27歲，「都已經能當我兒子了，希望他不是咬著牙在拍攝這場戲，不過他非常專業，也相當貼心」。

本季中，她與漢娜愛賓德（Hannah Einbinder）飾演的年輕寫手「艾娃」間的「暗黑師徒關係」也將持續展開，漢娜表示合作的過程中從珍身上學到了很多東西，「好希望自己能吸收她的全部，珍是我的榜樣，不論是作為一名演員還是一名成熟的女性，光是表演，我的第一場戲，她便親自示範，向我展現了很多複雜的小動作，是我作為觀眾一輩子可能都無法意識到的細微差別」。飾演「凱菈」的梅根斯塔特（Megan Stalter）也爆料珍在片場總能睡著後，又可以馬上清醒進入狀況開始演戲，「我想我如果睡著，醒來肯定會是個殭屍的狀態，她真的太專業了」。

劇中扮演在拉斯維加斯享譽多年的單人脫口秀女王，珍也直誇單人脫口秀演員出身的漢娜，「她的經驗和作為喜劇演員的天賦，是我非常懇切想要獲得的，我也很希望自己在劇中的單人脫口秀表演，可以得到她的認可，這對我來說非常重要，我們之間是雙向的，互相是『導師』的關係，還有漢娜在拍攝現場真的很常把我逗笑」，漢娜緊接著爆料其實2人私下超愛互傳迷因哏圖，「尤其是珍，他簡直就是迷因之后，臉書上有超多關於她好笑又可愛的哏圖，我們在片場一直看著這些大爆笑」。

珍史瑪特以該劇榮獲金球獎及艾美獎喜劇類視后，但她坦言喜劇演出其實比大家想像中還要困難，尤其是下戲後，「你就不會想再繼續保持那樣有趣又迷人的狀態」，所以相較之下自己更喜歡劇情類作品，「因為當你在片場都是比較多情緒重的場面，你就會想要以輕鬆的心態回家，笑臉面對家人」。

而艾娃在首季中因心情不好瘋狂買醉，最後一集中，更在酒後誤發了爆料黛博拉的郵件，令她後悔莫及，漢娜笑說其實自己很不會喝酒，「因為我的胃很敏感，可能在我喝醉之前，就會先覺得胃痛了」，立刻被珍吐槽「原來你這麼不好玩」，漢娜也承認「我真的很弱」，並稱「艾娃對我來說實在太瘋狂了」。