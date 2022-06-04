知名導演張藝謀執導許多知名代表作，連帶他挖掘的女演員，也都因此知名度大開，鞏俐、章子怡就是一代「謀女郎」代表，而大陸女星李曼18歲時就被張藝謀相中，參與《滿城盡帶黃金甲》演出，李曼一出道就頂著謀女郎的光環，加上她在戲中大尺度露胸，也讓李曼擁「最性感謀女郎」封號，不過李曼在片中只是配角，加上她之後沒有傑出作品，因此李曼一直未能大紅大紫。

李曼從小就學跳舞，17歲時到北京報考藝術院校，專業考試成績不錯的她，通過中央戲劇學院、北京電影學院和中國傳媒大學的門檻，最後李曼決定就讀中央戲劇學院表演系，而李曼18歲時參加劇組試鏡、被張藝謀相中，一出道就在電影《滿城盡帶黃金甲》飾演配角「蔣嬋」，李曼也成功以謀女郎打開知名度，加上李曼在戲中大尺度露胸，還和劉燁有親密戲，讓李曼擁「最性感謀女郎」封號。

李曼在戲中大尺度露胸，還和劉燁有親密戲，讓李曼擁「最性感謀女郎」封號。（圖／取材自微博）

李曼回顧自己一夕爆紅，她曾說，拍戲可能察覺不到張藝謀之所以是張藝謀的道理「不過越接觸，便越崇拜他」，不過李曼之所以會被相中，除了她獨特氣質外，李曼敬業、努力又肯吃苦，也是她獲得賞識的主因。李曼之後雖然積極朝演員發展，接連演電影《人在囧途》，電視劇《新京華煙雲》、《黑狐》，近年也有電視劇、網路劇和網絡電影的演出，不過李曼沒有交出傑出作品，導致她一直未能大紅大紫。

李曼對「謀女郎」光環覺得很感恩，認為沒有張藝謀就沒有她。（圖／取材自微博）

李曼18歲就以謀女郎嶄露頭角，儘管在演藝圈闖盪16年，不過她對「謀女郎」光環還是覺得很感恩，李曼強調，沒有張藝謀就沒有她，雖然李曼之前很想證明自己，2年內接了4、5部戲，還客串，但反而操出毛病，也讓李曼體悟到，這樣反而得不償失，還不如花時間陪家人和朋友。