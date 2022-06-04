「拉丁天后」珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)與「蝙蝠俠」班艾佛列克(Ben Affleck)去年爆出世紀復合，當年他們曾有過婚約卻因故破局，如今等了20年，兩人竟然又重新交往，甚至再度訂終身，事後爆出，翹臀珍讓未婚夫婚前簽下性條款，要求小班必須「一週4次」。

珍妮佛羅培茲與班艾佛列克曾經交往的事情眾所周知，女方大男方3歲，是全球知名的姊弟戀，當年他們感情如膠似漆，因此被媒體暱稱為「班妮佛」，2002年翹臀珍與小班一度訂婚，沒想到2年後卻宣告分手，後來翹臀珍與馬克安東尼結婚並生了一對龍鳳胎，小班則與珍妮佛嘉納結婚並生了3個孩子，但結局卻是雙雙離婚，並且後續戀情也無疾而終，兩人相隔近20年才又走在一起。

珍妮佛羅培茲與班艾佛列克決定再續前緣後，舊情復燃進度飛快，今年4月，她喜曝被小班套牢，甜呼男方「很完美」，還透露自己是在脫光光泡泡浴時被求婚，小班浪漫重現了20年前的求婚場景，讓她驚喜不已，答覆：「Yes，當然是Yes！」，直呼這絕對是她一生中最浪漫的經歷。

事後據外媒「Okdiario」報導，翹臀珍被求婚後似乎恢復理智，傳她要求小班簽婚前協議，重點內容竟然跟性事有關，要求雙方一週必須維持至少4次床戰，消息曝光後隨即引發熱議，據悉，珍妮佛羅培茲之所以立下這約定，是為了維持激情，希望感情能與日俱增，而不會因成為老夫老妻而甜蜜消逝，而兩人都半百了，還能為激情長存做到這地步，讓外界直呼羨慕！