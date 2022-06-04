訂閱制串流服務業者成長出現停滯現象，主因包括通貨膨脹、競爭激烈和解封。為了爭取更多訂戶並增加收入，業者考慮加入廣告，或結合集團的力量促銷。(圖/財訊提供)

根據《財訊》報導，訂閱制串流服務近來遭遇逆風，美國網飛（Netflix）股價今年以來下跌近7成，並宣布裁員150人，相當於總員工數的1到2%；瑞典聲田（Spotify）股價也下跌57%，讓人對訂閱制的前景開始產生疑慮。

網飛訂戶 10年首次負成長

《財訊》報導指出，網飛每季公布訂戶數，4月中旬的財報顯示，第一季淨利比去年同期減少6%，為16億美元，訂戶數是2.2億人，比3個月前少了20萬人，出現十年來第1次負成長，而且預料第二季還會減少2百萬人。

儘管這是受到停止在俄羅斯提供服務的影響，會員少了70萬人，而且20萬在總訂戶數中的占比並不算高；不過市場人士還是相當震驚，發布財報第2天的4月19日，股價應聲大跌35%。

此外，《財訊》分析，聲田2018年付費訂戶的年成長率達到35%，2021年底卻只比前1年微增16%。迪士尼+的電視串服務訂戶第一季增加790萬，為1.4億人，但成長幅度也趨緩。

訂閱制串流服務業者成長停滯的第一個原因，是通貨膨脹。《財訊》指出，美國3月的消費者物價指數比去年同期上升8.5%，歐洲2月也上升5.9%。萬物皆漲唯獨薪資不漲的情況下，消費者紛紛刪減不必要的支出，娛樂活動於是首當其衝。

第二個原因是競爭愈來愈激烈。串流服務業者除了網飛和迪士尼+外，另有HBO Max、派拉蒙+、Apple TV +、peacock等，這三年來如雨後春筍般冒出來。《日本經濟新聞》根據國際市調公司Statista的估計指出，2021年全球串流服務市場達到708億美元，比疫情爆發前2019年成長6成；平均美國家庭訂閱了四家業者的串流服務，未來消費者勢必會精挑細選，留下自己真正愛的頻道。

根據《財訊》報導，《日經Veritas》分析指出，像專門實況轉播足球等運動賽事的DAZN，訂戶必須時時維持訂戶的資格，但像網飛等播映節目的業者，有些訂戶一次看完想看的影集，然後就退訂。

而且娛樂活動除了看影片之外，還可以玩遊戲，近來訂閱制的競爭也延伸到遊戲市場。索尼集團6月起將更新訂閱制度，整合旗下PS Plus和PS Now兩大付費服務，能玩的遊戲增加到740款；同時還擴大對Epic遊戲公司出資。

《財訊》報導指出，向來是索尼勁敵的微軟，Xbox Game Pass只要199元台幣，就能玩1百款以上的遊戲；微軟今年初也宣布要以687億美元的天價，收購遊戲開發商動視暴雪（Activision Blizzard）公司。