根據《財訊》報導，在車用記憶體市場拿下半邊天，同時擁有業界優秀的NΑND與DRΑM製程的美光，在Computex（台北國際電腦展）中，進一步闡述未來在台灣的發展願景，也明白表示會加大在設備與技術的投資，進一步強化其全球市場的競爭力。

《財訊》報導指出，三星、海力士與美光這三家記憶體業者壟斷了全球95％的記憶體產能，以及80%以上的NΑND市場，可以說這三家業者在記憶體產業的角色基本上無人能夠挑戰與替代。而眾所周知，三星與海力士是南韓業者，美光則是以台灣為主要的生產基地，美光雖然是美商，但其與台灣的關係卻更加緊密。

美光目前的主要產品，也就是1α DRΑM和176層NΑND是業界目前最先進的量產產品，甚至三星苦苦追趕也無法追上，三星近日放棄發展與美光同等級的產品，轉而發展下一代產品，但美光也沒有坐以待斃，他們的下一代的1β DRΑM與232層NΑND也已經箭在弦上，預計將持續領先對手。

《財訊》分析，雖然美光在市占方面並不是最亮眼的，但是在獲利表現方面，得意於漂亮的良率，以及沒有過早投資EUV設備，這也讓生產成本要比對手更低；當然，良率和成本表現也有很大一部份，要歸功於美光在台灣的在地化工作。

美光執行長在Computex演說中表示，隨著中科新廠的啟用，美光將在台灣引入最先進的1α製程，同時也會開始裝設EUV設備，為下一代記憶體技術鋪好道路。

根據《財訊》報導，美光副總裁David Moore在演說中強調台灣的重要性，他指出，台灣是全球最重要的邏輯設計與生產基地，而在美光的投資推動下，也同時擁有全球最先進的DRAM生產能力。作為台灣最大的外資企業，他對台灣未來的發展非常有信心，並且會不斷擴大投資。

為了幫助台灣新創產業發展，美光將投2億美元扶植深度技術創新企業，幫助台灣企業與世界接軌。

《財訊》報導指出，在美光的演說中，執行長Sanjay Mehrotra也現身說明美光在台灣的下一步發展，除了既有的1α DRAM製造，未來隨著EUV設備的持續導入，更先進的製程也會落地，同時，美光也在台創建DRAM卓越製造中心，具備更先進的半導體製造生態系統，且導入AI技術，打造智慧製造系統，藉此進一步提升營運效率。

在之前的財務報告中，美光曾揭示未來10年將投資超過1500億美元在研發與設備等相關資本支出上，其中有一大部分預計會落在台灣生產基地，這也將進一步推動台灣在記憶體生產地位的重要性，同時增加對台灣人才的需求。