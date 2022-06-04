台灣房價不斷高漲，先前有網友翻出民國83年房價表，對比之下，雙北精華區近30年都漲超過3倍，但非精華地區漲幅則十分有限，近日有網友指出，新北市的石門、貢寮、萬里，這3地區30年來的房價其實沒有太大變化，因為地處偏遠建商推案量少。

一名網友以「雙北30年來沒漲過的區域？」為題在PTT發文指出，之前有人提到淡水房價沒什麼漲，但淡水只是漲幅沒有其他地方大，至於台北市則幾乎都漲過一輪，至今也只有北投和文山部分山上的舊公寓還有2、3字頭的房價，他強調，一般房價漲到基隆北海岸，幾乎都是最高點反轉的開始。

其他網友則回應，包括石門、貢寮、萬里這3區房價應該都沒什麼漲，主因是這些地方交易量不高，人口外移大於遷入，在新推案不多情況下，房價漲幅自然受限。

也有網友表示「如果之後漲到金山、萬里、石門、貢寮就是末升段了」、「那些地方漲不上去的原因應該是銀行鑑價」、「沒什麼漲的地區，都是地處偏遠，交通不便」、「房價不會跌啦，台灣只會漲」、「過30年連墓地都漲吧」。