歷經疫情洗禮，今年的大學畢業生好不容易走過線上的求學之路，世界漸漸走出疫情陰霾，傳統的實體畢業典禮也回到大學校園。

且看三位企業領袖，走進美國校園，分享他們走過人生挑戰後，所獲得最刻骨銘心的經驗。

英特爾執行長季辛格 實踐這四種態度 讓你在職場無往不利

編按：英特爾執行長帕特．季辛格（Pat Gelsinger）18歲時，在英特爾開啟他的職業生涯，他引領微處理器、Wi-Fi、USB等技術的創新，是英特爾第一位技術長。幾10年來，他始終抱持想當英特爾執行長的夢想，雖然這個夢想也曾狠狠破碎，但他最終還是圓夢了。今年5月，他對著美國俄亥俄州立大學的畢業生們，分享他成功背後的職涯圓夢地圖。

畢業是慶祝、反思過去的犧牲與成就，以及未來可能性的時刻。

科技使我著迷，我第一次接觸到電腦就迷上了。完成兩年副學士學位後，我就去英特爾面試，當時面試官說：「他很聰明、很自負，很有進取心，他一定能勝任。」

我夢想的工作是要成為英特爾執行長，然而，在2009年，為公司工作30年後，我卻被刷掉了。我當時非常傷心，我的理想被粉碎了。之後，我在英特爾以外的地方待了11年，在大約1年半前，我被邀請回來擔任英特爾執行長。我的夢想工作，我回來了！

有一些建議，對我的職業生涯很有幫助，我稱之為「職業地圖」（MAP）。MAP的M，是指導師（mentors），找到他們，並聽取他們的意見。

我在職業生涯早期，正在研究一個關鍵產品，意識到有些持續性的問題，若不解決，晶片就無法成功。我與英特爾創辦人進行一次重要業務審查，他們是業界名副其實的神、矽谷的開創性人物，我請求他們緊急解決這些問題。

會後1周左右，我接到了安迪．葛洛夫（Andy Grove）的電話，他即將成為公司的執行長，他是半導體天才、管理大師與《時代》雜誌的年度風雲人物。

「我對你的簡報印象深刻。」安迪問我，「你讀什麼書？你研究什麼？你在做什麼？你的職業目標是什麼？」我很震驚，嘀咕了一些蹩腳的答案，他很快就回擊了。他說，「這些答案很糟糕，一周後到我的辦公室，說說更好的答案。」

從此，我們開始長達35年的師徒關係，直到安迪去世。與他的師徒關係，就像看牙醫卻沒有麻醉一樣，但他們是你生活中需要的那種人，如果你要變得更好，他們會讓你變得更好。我們是粗糙的鑽石，需要像安迪這樣的人，去敲掉那些粗糙的邊緣。

MAP的A，是大膽的目標（audacious goals），寫下使命宣言，並實踐它。在20世紀中，我有一段漫無目的時期。獲得第一個專利，寫了第一本書，結婚了，第二個孩子也快出生了。但我不確定，在剩下的職業生涯中，我想做些什麼，萌生了寫一份使命宣言的想法，大膽聲明我想在接下來的人生中做些什麼。之後，我每天都在想像做執行長，想了25年。