你知道即將到來一年一度的端午節，竟與保險有很深的淵源？！說到端午節，許多人直接聯想到的，就是吃粽子、划龍舟、紀念屈原……；另外，還有比較不被現代人接受的喝雄黃酒習俗，在古時有防病消災的含意：「飲了雄黃酒，病魔都遠走。」對照於今時今日，防病消災的理念逐步發展成為保險，同樣是透過特別的媒介管道，達到促進身體健康的目的。值此端午節前夕，又正逢新

冠疫情嚴峻時刻，小花平台提醒你，眼下當務之急除了做好自身防疫工作、保護好自己外，更要懂得善用保險商品、實踐風險轉嫁，就好比古人喝了雄黃酒，任何疾病都不再畏懼「猶如吃下了一顆定心丸，有備無患也心安不少！」

沒有保險的端午節是不完整的！

沒有保險的端午節是不完整的！正所謂「天有不測風雲，人有旦夕禍福。」風險無處不在、意外事件突如其來、疾病更是不請自來，那麼，你能做好迴避處理？

小花平台保險顧問強調，保險是應對風險不可或缺的工具，當我們有需求時，它總是能及時出現、提供保護不受侵襲，尤其在此時「非常」時刻，不妨重新回顧當初購買保險的目的、需求及額度是否足以應對不可預見的不測風險，建議先從基本壽險、意外失能及實支實付型醫療險等3個保障著手，定期檢視自身的保險配置是否足夠。

保障1、壽險「建議投保1年期保障即可！」

相對於古人，現代人對於未知的風險和災難不再那麼感到憂慮和恐懼，隨著時代變遷，愈來愈多人已經瞭解透過保險可以轉移風險，然而保險並沒有辦法真正替你擋下說來就來的疾病或是毫無預警的意外；不過，保險卻可以讓你在遭遇人生風險時，提供經濟上的奧援，更確切的說法是：足夠的保險保障可以確保自己與家人至少基本生活無虞！

以近期備受討論的兒童是否施打疫苗的爭議來說，小花平台在先前的專題文章《 不敢給孩子打疫苗？其實3基本險種比疫苗險更重要！ 》中明確指出，備好壽險、意外險及醫療險等3種基本保障其實遠比疫苗險更重要。

根據金管會表示，施打疫苗屬於意外死亡理賠範圍內，需要有醫師證明被保險人身故是因為施打疫苗所致，就基本壽險而言，不論因為意外或是疾病死亡，建議投保1年期保障即可！