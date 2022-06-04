新冠肺炎疫情對產業結構帶來根本性的改變，加上美國與中國欲將全球價值鏈內在化（internalization）所引起的去全球化，中期恐怕難以有太大改變。這種趨勢若延續下去，中國的半導體業者很難再以全球競爭者的姿態壯大。反觀美國，為了將全球半導體供應鏈吸引到境內，預估會傾注全力施展支持政策。

在美國境內擁有生產設施的企業

若考慮目前晶片短缺對產業可能造成的影響，美國極可能建立生產涵蓋所有價位晶片的半導體供應鏈。目前在美國境內擁有8吋與12吋晶圓廠的美國業者，有英特爾、格羅方德、恩智浦半導體（NXP Semiconductor）、德州儀器（Texas Instruments）、高塔半導體（Tower Semiconductor）、安森美半導體（ON Semiconductor）等（編按：英特爾於2022年2月15日宣布以54億美元收購高塔半導體）。

強化英特爾的製造能量與美國晶片製造崛起的交會點

美國晶片製造崛起的核心是確保製造能量，若要提高美國的晶片製造能量，必須①吸引台積電與三星電子這種國外企業，到美國興建採用先進製程的工廠，或者②由美國企業自主研發先進製程，在美國境內設廠。

美國將對台積電與三星電子提供獎勵措施，鼓勵2家業者在美國設廠，並且導入先進製程，但從國家安全的角度來看，設法提高英特爾的製造能量還是比較迫切。英特爾目前是美國晶片製造的領先業者，英特爾除了獲得政府的建廠補助，也將獲得美國國防部的強力支持。

雖然英特爾不見得能迅速開發出採用EUV製程的晶片製造技術，但就美國政府的立場，還是無法放棄英特爾。萬一英特爾不能如美國政府的期待，恢復製造上的競爭力，英特爾將會利用台積電位在美國的工廠代工生產。

台積電與三星電子

台積電與三星電子在美國設廠，應該採用5奈米以下的先進製程。通常大規模設廠會對業者造成極大的設備投資負擔，但美國亟欲以晶片製造崛起，各項補助政策可助業者減輕負擔。台積電可因此①降低地緣政治上的風險，②避免近期因氣候變化造成的缺水問題，③不至於放棄獲得美國政府大規模補助的機會。2021年4月，台積電宣布千億美元投資計劃，預定「未來3年投資1千億美元」提高晶片產能。這應是台積電評估美國政府的租稅減免制度，在2024年以前最多可獲得40％優惠所做的決定。

三星電子若利用美國的獎勵政策，則可有更多套劇本。目前先進製程晶圓代工市場由台積電與三星電子兩強瓜分，若英特爾在美國政府積極扶植之下成功恢復競爭力，市場就會變成三強鼎立。萬一三星電子未像台積電與英特爾積極利用美國的補助政策，或美國將晶片製造與國家安全掛鉤，強化原產地規範，三星電子可能陷入不利地位。假設美國阻止中國取得EUV光刻設備，三星電子就必須積極考慮在美國擴充晶圓代工產能。

三星電子也可能分割晶圓代工事業成為獨立子公司，讓晶圓代工子公司在美國那斯達克證券交易所上市，利用首次公開募股取得投資設廠的資金。未來3年內晶圓代工產業的價值應該都會獲得相當高的評價，全世界對碳化矽（SiC）等化合物半導體（compound semiconductor）的需求預估將會成長，三星電子也可能進軍化合物半導體領域。

全球半導體設備企業

由於未來半導體業者可能集中在美國進行投資，對總公司就在美國的應用材料公司（Applied Materials）、科林研發（Lam Research）等半導體設備業者而言，後續發展性看好。預估2022年半導體業者應會對快閃記憶體增加投資，2023年進入MEC晶片需求週期的景氣繁榮時期。由於2024年是美國政府提供投資租稅抵減40％的最後1年，中期投資力道將是「晶圓代工＞快閃記憶體＞DRAM」。

不過所有半導體投資將以艾司摩爾為中心展開，因為晶圓業者若要興建12吋晶圓廠，艾司摩爾的光刻機台絕不可少。預估未來零組件的價格會全面上升，線寬製程持續微縮，機台價格也會上漲，但新冠肺炎疫情逐漸趨緩，將可期待業者增加產線人力與產量。與EUV設備相關的供應鏈業者，例如：科磊（KLA-Tencor）、日本的雷泰光電（Lasertec）等，未來發展性看好。東京威力科創（TEL，Tokyo Electron）雖然未列在上頁的供應鏈整理表上，但東京威力科創的設備在構成EUV製程也接近於市場獨占，預估也可受惠。

美國的晶片製造崛起表面上的目的是，2030年以前要將沒有經濟支持就會往中國聚集的晶圓廠留在美國。只要美國與中國彼此都希望建立自主且排他的半導體供應鏈，預期2030年以前有高額設備投資計劃的企業都會往美國投資。韓國的晶圓代工領域，營收比例高的企業有圓益艾伯斯（Wonik IPS）、比思科（PSK）等。

半導體零組件與材料

美國的半導體零組件與材料企業，有陶氏公司（Dow）、杜邦（Du-Pont）、空氣產品公司（Air Products & Chemicals）、液空（Air Liquide）等，都是銷售遍及全球的化學與材料業者。日本JSR已經在美國投資EUV光阻液（photoresist）的生產設施，後續在新世代光阻液市場大有可為的Inpria也是美國企業（編按：2021年9月17日，JSR加碼買進美國半導體材料廠商Inpria公司的79％股份。再加上JSR在之前取得的21％股份，Inpria成為JSR全資子公司）。

若三星電子在美國增加投資，對原本就與三星電子長期合作、已經在美國設廠或有意進軍美國的韓國企業也會是發展機會，例如：Soulbrain與ENF Technology已經在美國有據點、SK Materials具有投資潛力。這些公司的投資策略都值得留意。