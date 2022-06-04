腰圍一年比一年粗？BMI默默升高？別以為只是久坐發福，當心「代謝症候群」上身，各種疾病隨之而來。據國民健康署102-105年國民營養健康狀況變遷調查，40歲以上國人超國5成有腰圍過粗且罹患代謝症候群的情形 ，如果沒有及早治療，代謝症候群患者將比一般人多出6倍的糖尿病風險、4倍高血壓風險、3倍高血知風險，以及2倍以上的心臟病與腦中風風險。

代謝症候群共有5大判斷標準：一、腹部肥胖，男性的腰圍≧90cm（35吋）、女性腰圍≧80cm（31吋）；二、血壓偏高，收縮壓≧130mmHg或舒張壓≧85mmHg或有服用血壓藥物；三、空腹血糖偏高，空腹血糖值≧100mg/dL，或是服用醫師處方糖尿病藥物；四、空腹三酸甘油酯偏高：≧150mg/dL，或是服用醫師處方降三酸甘油酯藥物；五、高密度脂蛋白膽固醇偏低：男性<40mg/dL、女性<50mg/dL。以上五項標準中符合三項以上，即可判定為代謝症候群 。

台灣民眾的代謝症候群盛行率，隨著年齡而增加，年輕時男性患者多於女性，但女性45歲以上風險快速升高，甚至超過男性。

(圖/潮健康提供)

代謝症候群問題又與過重、肥胖問題相關。台灣成人男性高達32%屬於過重，輕度肥胖則為13%，中重度肥胖也高達6%；女性則有19.3%屬於過重，輕度肥胖10.5%，中重度肥胖6.4%。過重比例不但隨年齡增加而上升，男性也普遍高於女性。

●代謝症候群與飲食有關？ 專家：澱粉類食物吃太多

國內公衛營養專家，中研院特聘研究員潘文涵教授受訪表示，國人代謝症候群最重要的問題就是「肥胖」，並反映在六大類食物的選擇比例，尤其是「澱粉類」的雜糧米飯攝取太少，白飯、白麵攝取過多，影響血糖、血壓的控制。

潘文涵教授指出，國人除了常吃白米、白飯類，也多喜歡甜點、蛋糕、含糖飲料等高澱粉飲食，這些食物進入身體後，很快就會轉換成脂肪並堆積在腹部，造成內臟脂肪增加以及腹圍過寬的問題。

(圖/潮健康提供)

另一方面，日常飲食中攝取過多澱粉類食物，也表示豆魚蛋肉類、蔬菜水果類的攝取量將相對減少，降低了身體的抗發炎能力。

●代謝症候群增加染疫重症率？ 2種飲食法助改善

哈佛大學醫學院指出 ，代謝症候群的每項指標都可能單獨造成健康問題，而具備一項以上的代謝症候群因子，更會增加心血管疾病、糖尿病、肝腎功能以及睡眠呼吸中止症的風險。不只如此，代謝症候群的診斷指標如肥胖、高血壓與更高的COVID-19重症率、住院率、死亡率皆有所相關。

哈佛大學醫學院提醒，預防代謝症候群的根本之道是維持健康體重，將血糖、血壓、血脂控制在正常範圍之內。一旦發生代謝症候群時，應適當進行體重控制並改善飲食，可採取地中海飲食或得舒飲食的飲食原則，必須時應接受醫師診斷並處方相關藥物加以治療。

●得舒飲食依從性愈高 降低代謝症候群風險

在2020年發表的一項回顧研究表示，地中海飲食及得舒飲食法的依從性愈高，可以降低腰圍、血壓、三酸甘油脂等與代謝症候群有關的身體狀況。地中海飲食的特徵是大量攝取蔬菜、水果，增加抗氧化維生素（C、E、B胡蘿蔔素等）以及多酚等營養。脂肪則以單元不飽和脂肪酸為主。

得舒飲食則以是蔬菜、水、全穀類、低脂乳品、豆類、堅果為主，減少鈉而增加纖維素與鉀、鎂、鈣等攝取。流行病學的證據也顯示，較高的得舒飲食依從性，可以降低64%的代謝症候群風險，並與空腹血糖過高、腹部肥胖等現象呈現負相關。

衛福部國健署則提醒，預防代謝症候群可以分為5大原則：飲食上應注意「三低一高」，多選擇低油、低糖、低鹽高纖的食物；每日運動30分鐘減少久坐時間；不吸菸且少喝酒；適當發洩如運動、聊天、閱讀、唱歌轉移憂慮和壓力；善用成人預防保健檢查，及早發現代謝症候群問題。