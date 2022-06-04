明明確診後已經康復，身體卻仍有頭痛、胸痛、失眠，甚至腦霧等等問題，那你有可能就是長新冠受災戶，目前全球新冠患者每5人即有1人有長新冠！
到底飲食上有哪些可幫助防止長新冠，好食課 Oliver 楊哲雄營養師分享幾項重要營養素及食材，幫助你遠離covid-19的魔爪！
1.糙米、肝臟
維生素B1、B6、B12及葉酸參與身體代謝及神經功能的維護，可多吃糙米、全麥、肝臟等食材，或補充維他命B群來補充營養。
2.芭樂
維生素C可減少體內發炎情形，幫助改善胸悶、喉嚨痛及肌肉酸痛等不適，其他富含食材包含奇異果、小番茄、木瓜、青椒、苦瓜。
3.杏仁
維生素E具抗氧化及抗發炎能力，可幫助清除自由基，減少氧化壓力造成的傷害。
4.日曬乾香菇
維生素D可調節免疫系統，幫助我們增強免疫力，預防二度感染，可藉由多出門曬曬太陽，由自體生成維生素D。
5.青椒
木犀草素能抑制神經發炎，減緩認知能力下降。
6.洋蔥
槲皮素調節免疫，可抑制促發炎細胞激素的生成，促進體內抗發炎反應。
7.鮪魚
維持免疫系統正常功能，缺乏硒會導致免疫力降低，容易有二度感染，或病毒於體內感染更為嚴重，其餘富含食材包含糙米、巴西堅果、牛肉、蛋。
8.牡蠣
鋅幫助提升免疫，保護細胞免於發炎損傷，且能促進組織修復，其餘富含食材包含甲殼類海鮮、南瓜籽、牛肉、糙米。
9.鮭魚
ω-3脂肪酸助減緩發炎反應及紓解壓力，改善肌肉酸痛等不適，其餘食材可吃秋刀魚、鯖魚、核桃、亞麻仁油、魚油。
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