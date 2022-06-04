立委徐志榮婉拒參選苗栗縣長直說對不起妻子王慧珍（右）。（謝明俊攝）

苗栗縣議長鍾東錦與黨中央高層會談不歡而散。（謝明俊攝）

前水利會長謝福弘仍保持低調，以黨內和諧為最大前提，但也勇於任命。（謝明俊攝）

國民黨苗栗縣長參選人提名之爭劇情高潮迭起，黨主席朱立倫屬意人選立委徐志榮，在5月30日中央選策會提名建議案出爐時，一度傳出同意接受徵召，卻在31日記者會上臨時變卦，直說對不起妻子王慧珍，地方人士分析，徐志榮還是顧慮誠信及地方和諧，才臨時縮手。歷經這波提名波折，許多地方人士對黨中央生出疑慮，尤其是秘書長黃健庭勸退議長鍾東錦，雙方最終是不歡而散，黨中央如何修補裂痕，考驗朱立倫的政治智慧。

4月底，黃健庭啣命赴苗栗勸退鍾東錦，但因溝通方式，讓身為苗栗縣黨部主委的鍾東錦，感覺不受尊重，兩人談沒幾句就不歡而散。5月10日，朱立倫親自南下苗栗，請老縣長傅學鵬召集苗栗泛藍重要政界人士齊聚，會前，朱立倫與鍾東錦單獨會晤近1個小時，據悉，兩人交談針鋒相對，已帶火氣。

會後，苗栗藍軍自行展開整合，推出10人小組，包括了徐耀昌、劉政鴻、傅學鵬等3任前後任縣長，徐志榮、陳超明等2名現任立委，縣議會正副議長鍾東錦與李文斌，以及竹南鎮方進興、頭份市長羅雪珠及苗栗市邱鎮軍，另外再加上前水利會長謝福弘等共商人選，經過折衝，除了劉政鴻等3人未簽以外，其餘7人都簽署同意推舉謝福弘。

事實上，包括朱立倫、黃健庭、中央選策會召集人傅崑萁等決策核心人士，早就囑意推徐志榮代表參選，因此，在苗栗縣黨部與中央聯繫要送連署書時，黨中央直接表明就是徐志榮，毋須送交謝福弘的連署書，但謝福弘的連署書仍於5月24日送至中央黨部，由黃健庭親自收下，只是黨中央根本無視這項連署。

5月30日，中央黨部在中常會結束後，發布選策會建議徵召徐志榮，消息傳到苗栗，引發鍾東錦陣營喧然大波，謝福弘一時也為這突如其來的消息所震驚，多名苗栗政壇大老無法接受黨中央的突襲式作法。

據透露，徐志榮在中央選策會提議徵召當天晚上，傾向於接受黨央央徵召，並決定在次日舉行記者會宣布，但在記者會中，徐志榮臨時改口拒絕徵召，並向妻子王慧珍道歉，地方人士分析，徐志榮臨時變卦，除了遵守自己曾說出不選的諾言以外，也顧慮不只1名地方大老反對由他代表，才會臨時收回。