新冠疫情爆發，帶動居家辦公、遠端教學需求上升，尤其近期台灣疫情急遽升溫，許多學校紛紛實施遠距上課。一名女網友擔心不小心打開鏡頭開關，便用貼紙擋住，好奇其他人是否也會將鏡頭遮住？底下網友一致都會遮住，且還有人透露，曾沒穿褲子在電腦前走動，卻看到鏡頭燈自動亮起，鼠標還自行移動，「嚇到全身起雞皮疙瘩」。

這名女網友在Dcard以「大家會把筆電鏡頭遮住嗎？」為題發文，詢問其他人是否會有「鏡頭恐懼症」。她表示，視訊程式之前都預設開啟鏡頭，但每次都因突然看到自己而嚇一跳，且平常也很擔心會意外將鏡頭打開。

儘管近期不太需要開啟鏡頭，但她仍用貼紙將其擋住，「很好奇大家也會把鏡頭遮住嗎？」。

文章曝光，底下留言幾乎一面倒，一致都會將鏡頭擋住，「我都會貼住欸，如果不小心鏡頭打開真的尷尬死」、「我連手機的也貼起來」、「我都用紙膠帶貼住」、「我會貼耶」、「會耶，反正要視訊的時候撕開就好」、「一定會用紙膠帶貼起來」。

有網友警告，如今網路攻擊猖獗，鏡頭遭駭客駭入的案例並不少見，「看過那些搶銀行或是警察在外辦案的就知道，還是會有辦法駭入鏡頭的」、「駭進鏡頭比大家想像的還簡單很多」、「我都會貼，因為你不知道自己的電腦什麼時候被植入木馬之類的東西」、「以前聽過有人電腦鏡頭被駭，房間被偷拍」。

此外，有網友分享曾在筆電未使用，也沒開程式的情況下，鏡頭燈突然亮起，嚇得趕緊將其遮住，「之前都沒有貼起來，直到有一次視訊燈突然莫名亮了一下，後來都會貼起來了，真的很恐怖」、「有一次也是發現筆電的鏡頭燈突然自己亮起，鼠標還會移動，超像有人在操控」、「原本都沒有在遮的，直到有一天電腦打開放在桌上突然發現鏡頭旁邊的燈亮起來，嚇到全身起雞皮疙瘩」。

值得一題的是，臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）先前發文慶祝平台用戶成長時，被網友發現一旁筆電的鏡頭被用貼紙遮住，大家笑稱，就連祖克柏這樣的科技巨頭，也和普通人一樣擔心電腦被駭。